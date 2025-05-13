https://ria.ru/20250513/malinen-2016614323.html

Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине

Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине - РИА Новости, 13.05.2025

Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал в соцсети X вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с президентом России... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:33:00+03:00

2025-05-13T08:33:00+03:00

2025-05-13T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал в соцсети X вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. "Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?" — говорится в публикации. Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах. На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Четвертого октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.

https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016633440.html

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в мире, россия, киев, турция, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп