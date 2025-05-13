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Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 13.05.2025 (обновлено: 17:02 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/malinen-2016614323.html
Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине
Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине - РИА Новости, 13.05.2025
Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине
Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал в соцсети X вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с президентом России... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:33:00+03:00
2025-05-13T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
турция
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал в соцсети X вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. "Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?" — говорится в публикации. Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах. На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Четвертого октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.
https://ria.ru/20250513/dubinskiy-2016618126.html
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в мире, россия, киев, турция, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине

Малинен: Зеленскому следует отменить указ, запрещающий переговоры c Путиным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал в соцсети X вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

"Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского против Путина и Трампа
Вчера, 09:05
Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.

Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.

На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Четвертого октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В США выступили с радикальным призывом после предложения России
Вчера, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевТурцияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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