Зеленскому задали неудобный вопрос после его заявления о Путине
Малинен: Зеленскому следует отменить указ, запрещающий переговоры c Путиным
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал в соцсети X вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.
"Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?" — говорится в публикации.
"Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?" — говорится в публикации.
Глава киевского режима в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.
На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Четвертого октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.
Зеленский выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение российского лидера о переговорах.
На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Четвертого октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.