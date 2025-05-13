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Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025
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22:10 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/makron-2016767116.html
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным после прекращения огня. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:10:00+03:00
2025-05-13T22:10:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным после прекращения огня. "Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним (Путиным) необходим", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 на вопрос, готов ли он к переговорам с российским лидером в случае прекращения огня. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня

Макрон: готов к переговорам с Путиным после прекращения огня на Украине

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным после прекращения огня.
"Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним (Путиным) необходим", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 на вопрос, готов ли он к переговорам с российским лидером в случае прекращения огня.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине
11 мая, 08:36
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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