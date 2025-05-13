https://ria.ru/20250513/makron-2016766360.html

Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон

Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 13.05.2025

Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон

Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое, заявил президент... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T21:54:00+03:00

2025-05-13T21:54:00+03:00

2025-05-13T21:55:00+03:00

франция

украина

в мире

эммануэль макрон

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799963_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_7639a5abf00c95ca074505216443b35a.jpg

ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 в ответ на замечание журналиста о том, что многие критикуют Францию за недостаточную помощь Украине.Макрон, в том числе, отметил, что поставляемые ей Киеву гаубицы Caesar показали высокую эффективность на поле боя, и Франция отдала Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.

https://ria.ru/20250507/zakharova-2015439051.html

франция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, украина, в мире, эммануэль макрон, киев