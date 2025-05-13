https://ria.ru/20250513/makron-2016766360.html
Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон
Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 13.05.2025
Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон
Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое, заявил президент... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:54:00+03:00
2025-05-13T21:54:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 в ответ на замечание журналиста о том, что многие критикуют Францию за недостаточную помощь Украине.Макрон, в том числе, отметил, что поставляемые ей Киеву гаубицы Caesar показали высокую эффективность на поле боя, и Франция отдала Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.
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франция, украина, в мире, эммануэль макрон, киев
Франция, Украина, В мире, Эммануэль Макрон, Киев
Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон
Макрон: Франция не может дать больше оружия Украине, лишив их свою армию