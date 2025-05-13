https://ria.ru/20250513/makron-2016765529.html

Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России

Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России - РИА Новости, 13.05.2025

Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T21:33:00+03:00

2025-05-13T21:33:00+03:00

2025-05-13T21:39:00+03:00

сша

россия

евросоюз

франция

эммануэль макрон

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg

ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов."Да", - ответил Макрон на вопрос журналиста телеканала TF1 о готовности Запада ввести новые санкции против РФ в случае несоблюдения прекращения огня."ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов", - сказал он.

https://ria.ru/20250513/kellog-2016716594.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, евросоюз, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, в мире