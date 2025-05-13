Рейтинг@Mail.ru
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 13.05.2025 (обновлено: 21:39 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/makron-2016765529.html
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России - РИА Новости, 13.05.2025
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:33:00+03:00
2025-05-13T21:39:00+03:00
сша
россия
евросоюз
франция
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов."Да", - ответил Макрон на вопрос журналиста телеканала TF1 о готовности Запада ввести новые санкции против РФ в случае несоблюдения прекращения огня."ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов", - сказал он.
https://ria.ru/20250513/kellog-2016716594.html
сша
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_461:0:3190:2047_1920x0_80_0_0_20057222416b151462f192d14ea93561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, евросоюз, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Евросоюз, Франция, Эммануэль Макрон, Санкции в отношении России, В мире
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России

Макрон: ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.
"Да", - ответил Макрон на вопрос журналиста телеканала TF1 о готовности Запада ввести новые санкции против РФ в случае несоблюдения прекращения огня.
"ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов", - сказал он.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Келлог пригрозил России самыми жесткими санкциями
Вчера, 16:49
 
СШАРоссияЕвросоюзФранцияЭммануэль МакронСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала