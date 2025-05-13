https://ria.ru/20250513/makron-2016765529.html
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России - РИА Новости, 13.05.2025
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:33:00+03:00
2025-05-13T21:33:00+03:00
2025-05-13T21:39:00+03:00
сша
россия
евросоюз
франция
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_1b3890e8e43dd0cd8bf9a830f4cae6d9.jpg
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов."Да", - ответил Макрон на вопрос журналиста телеканала TF1 о готовности Запада ввести новые санкции против РФ в случае несоблюдения прекращения огня."ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов", - сказал он.
https://ria.ru/20250513/kellog-2016716594.html
сша
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799787_461:0:3190:2047_1920x0_80_0_0_20057222416b151462f192d14ea93561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, евросоюз, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Евросоюз, Франция, Эммануэль Макрон, Санкции в отношении России, В мире
Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести новые санкции против России
Макрон: ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России