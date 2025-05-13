Брижит Бардо разочаровалась в Макроне
Брижит Бардо выразила разочарование действиями Макрона на посту президента
© Getty Images / Gamma-Rapho/Gilles BASSIGNACБрижит Бардо
© Getty Images / Gamma-Rapho/Gilles BASSIGNAC
Брижит Бардо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Знаменитая французская актриса Брижит Бардо в первом более чем за десять лет телеинтервью BFMTV выразила разочарование действиями Эммануэля Макрона на посту президента.
"Да. И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто в нем разочарован", — сказала кинозвезда.
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Последний раз Бардо общалась с Макроном в 2018 году в Елисейском дворце. Она сообщила, что с тех пор не разговаривала с ним, так как ей "нечего ему сказать". Два года назад актриса направила президенту открытое письмо, где назвала его "злым существом".
"В любом случае он не является полезным. А если он не является полезным — значит, он вредный", — заявила Бардо.
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На вопрос, какое бы послание она направила президенту, она ответила: "Никогда не поздно начать действовать правильно".
По ее словам, Франция сейчас не в лучшем состоянии. Известная борьбой за права животных, Бардо упрекнула Макрона в том, что он не выполнил данное ей обещание запретить потребление конины в стране. Также, по мнению актрисы, необходимо ввести запрет на охоту с гончими собаками.
Кроме того, Бардо поддержала актера Жерара Депардье, которого во Франции судят по обвинению в домогательствах к женщинам во время съемок фильмов.