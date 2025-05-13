https://ria.ru/20250513/makron-2016635892.html

Брижит Бардо разочаровалась в Макроне

Брижит Бардо разочаровалась в Макроне - РИА Новости, 13.05.2025

Брижит Бардо разочаровалась в Макроне

Знаменитая французская актриса Брижит Бардо в первом более чем за десять лет телеинтервью BFMTV выразила разочарование действиями Эммануэля Макрона на посту... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:51:00+03:00

2025-05-13T10:51:00+03:00

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франция

брижит бардо

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ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Знаменитая французская актриса Брижит Бардо в первом более чем за десять лет телеинтервью BFMTV выразила разочарование действиями Эммануэля Макрона на посту президента."Да. И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто в нем разочарован", — сказала кинозвезда.Последний раз Бардо общалась с Макроном в 2018 году в Елисейском дворце. Она сообщила, что с тех пор не разговаривала с ним, так как ей "нечего ему сказать". Два года назад актриса направила президенту открытое письмо, где назвала его "злым существом". "В любом случае он не является полезным. А если он не является полезным — значит, он вредный", — заявила Бардо. На вопрос, какое бы послание она направила президенту, она ответила: "Никогда не поздно начать действовать правильно".По ее словам, Франция сейчас не в лучшем состоянии. Известная борьбой за права животных, Бардо упрекнула Макрона в том, что он не выполнил данное ей обещание запретить потребление конины в стране. Также, по мнению актрисы, необходимо ввести запрет на охоту с гончими собаками.Кроме того, Бардо поддержала актера Жерара Депардье, которого во Франции судят по обвинению в домогательствах к женщинам во время съемок фильмов.

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https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html

https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, брижит бардо, эммануэль макрон, жерар депардье, в мире, новости культуры