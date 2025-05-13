Мадуро призвал Европу не мешать диалогу Москвы и Киева
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытки шантажировать Россию
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытки европейских лидеров оказать давление на Россию в связи с предложением Москвы начать прямые переговоры с Киевом, назвав подобные действия шантажом и угрозой миру.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
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Европейские правящие круги, по словам политика, вновь, как и в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия" и стремятся к разрушению.
"Кому нужна эта война? Почему столько ненависти к России, которая имеет право быть сверхдержавой и развиваться? Почему так много зависти, столько мелочности у европейских элит?" — задался вопросом венесуэльский лидер.
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Мадуро вновь выразил уверенность в том, что граждане европейских стран не поддерживают эскалацию конфликта и выйдут на улицы, чтобы остановить безумие своих правительств.
"Мы решительно отвергаем шантаж, ультиматумы, угрозы миру, России и горячо поддерживаем призыв к открытому, прямому диалогу без вмешательства с чьей-либо стороны - между правительством России и де-факто правительством Украины. Пусть вместе дадут миру шанс, как говорил Джон Леннон", — заключил Мадуро.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.