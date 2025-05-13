https://ria.ru/20250513/maduro-2016606385.html

Мадуро призвал Европу не мешать диалогу Москвы и Киева

Мадуро призвал Европу не мешать диалогу Москвы и Киева - РИА Новости, 13.05.2025

Мадуро призвал Европу не мешать диалогу Москвы и Киева

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытки европейских лидеров оказать давление на Россию в связи с предложением Москвы начать прямые переговоры с... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:09:00+03:00

2025-05-13T06:09:00+03:00

2025-05-13T06:09:00+03:00

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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытки европейских лидеров оказать давление на Россию в связи с предложением Москвы начать прямые переговоры с Киевом, назвав подобные действия шантажом и угрозой миру. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал. "Президент (России Владимир - ред.) Путин выдвинул серьёзное предложение, и тут выходит Европа с шантажом. Неужели народы Европы поддержат ещё одну войну? Почему европейские элиты хотят войны, милитаризма и безумия насилия?" - заявил президент Венесуэлы в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Европейские правящие круги, по словам политика, вновь, как и в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия" и стремятся к разрушению. "Кому нужна эта война? Почему столько ненависти к России, которая имеет право быть сверхдержавой и развиваться? Почему так много зависти, столько мелочности у европейских элит?" — задался вопросом венесуэльский лидер. Мадуро вновь выразил уверенность в том, что граждане европейских стран не поддерживают эскалацию конфликта и выйдут на улицы, чтобы остановить безумие своих правительств. "Мы решительно отвергаем шантаж, ультиматумы, угрозы миру, России и горячо поддерживаем призыв к открытому, прямому диалогу без вмешательства с чьей-либо стороны - между правительством России и де-факто правительством Украины. Пусть вместе дадут миру шанс, как говорил Джон Леннон", — заключил Мадуро. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html

https://ria.ru/20241214/putin-1989211115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, венесуэла, николас мадуро, эммануэль макрон, фридрих мерц, европа, москва