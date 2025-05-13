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Мадуро осудил Запад за празднование Победы в Киеве - РИА Новости, 13.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:57 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/maduro-2016599132.html
Мадуро осудил Запад за празднование Победы в Киеве
Мадуро осудил Запад за празднование Победы в Киеве - РИА Новости, 13.05.2025
Мадуро осудил Запад за празднование Победы в Киеве
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил поведение западных лидеров, которые на фоне 80-летия Победы над нацизмом провели символическое празднование в Киеве,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:57:00+03:00
2025-05-13T03:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
эммануэль макрон
николас мадуро
фридрих мерц
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил поведение западных лидеров, которые на фоне 80-летия Победы над нацизмом провели символическое празднование в Киеве, использовав его как повод для призывов к войне, санкциям и насилию. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то что киевский режим все перемирия ранее нарушал. "Очень грустно видеть, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет (Победы - ред.) в столицу мирового наци-фашизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство. Потому что правительство, которое находится в Киеве, на Украине, — это правительство, защищающее нацистские течения, уничтожавшие украинский народ и народы Советского Союза", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". По словам президента Венесуэлы, европейские лидеры отправились праздновать Победу, "призывая к войне среди белого порошка, как вы видели на видео, которые стали мировым скандалом". Ранее Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также Стармер и Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи соцсети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. "Некоторые лидеры, освобожденные от нацистско-фашистского ига Красной Армией ... нашли способ призвать к войне, неизмеримо опозорившись", - добавил Мадуро. По его словам, европейские лидеры "приехали говорить о войне, санкциях, насилии", будучи дважды побежденными - историей, потому что они не смогли остановить празднование 80-летия, даже несмотря на угрозы нападения на Москву, и "побеждёнными в своей попытке вновь развязать войну". Политик обратился к жителям Франции, Великобритании и Германии с вопросом, согласны ли они потратить миллиарды евро на вооружение и пойти войной против русского народа и против человечества. "Что думают жители Германии, Великобритании и Франции об этом так называемом белом порошке? Это происходит из-за белого порошка или из-за их морального разложения? Будущее Европы и человечества — это еще одна война и миллионы погибших? Нет, нет. Я уверен, что британцы, англичане, французы, немцы и европейцы рано или поздно выйдут на улицы с решительными демонстрациями за мир, диалог, взаимопонимание и согласие", - заявил президент Венесуэлы. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/britanija-2016597539.html
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в мире, россия, киев, москва, эммануэль макрон, николас мадуро, фридрих мерц, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Киев, Москва, Эммануэль Макрон, Николас Мадуро, Фридрих Мерц, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мадуро осудил Запад за празднование Победы в Киеве

Мадуро назвал призывы лидеров Запада к войне в годовщину Победы позорными

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил поведение западных лидеров, которые на фоне 80-летия Победы над нацизмом провели символическое празднование в Киеве, использовав его как повод для призывов к войне, санкциям и насилию.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
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"Очень грустно видеть, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет (Победы - ред.) в столицу мирового наци-фашизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство. Потому что правительство, которое находится в Киеве, на Украине, — это правительство, защищающее нацистские течения, уничтожавшие украинский народ и народы Советского Союза", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
По словам президента Венесуэлы, европейские лидеры отправились праздновать Победу, "призывая к войне среди белого порошка, как вы видели на видео, которые стали мировым скандалом".
Ранее Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также Стармер и Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи соцсети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
"Некоторые лидеры, освобожденные от нацистско-фашистского ига Красной Армией ... нашли способ призвать к войне, неизмеримо опозорившись", - добавил Мадуро.
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По его словам, европейские лидеры "приехали говорить о войне, санкциях, насилии", будучи дважды побежденными - историей, потому что они не смогли остановить празднование 80-летия, даже несмотря на угрозы нападения на Москву, и "побеждёнными в своей попытке вновь развязать войну". Политик обратился к жителям Франции, Великобритании и Германии с вопросом, согласны ли они потратить миллиарды евро на вооружение и пойти войной против русского народа и против человечества.
"Что думают жители Германии, Великобритании и Франции об этом так называемом белом порошке? Это происходит из-за белого порошка или из-за их морального разложения? Будущее Европы и человечества — это еще одна война и миллионы погибших? Нет, нет. Я уверен, что британцы, англичане, французы, немцы и европейцы рано или поздно выйдут на улицы с решительными демонстрациями за мир, диалог, взаимопонимание и согласие", - заявил президент Венесуэлы.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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