https://ria.ru/20250513/lnr-2016771258.html

В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ

В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ

Украинского боевика, ранее воевавшего в рядах батальона "Донбасс"*, задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:22:00+03:00

2025-05-13T23:22:00+03:00

2025-05-13T23:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинского боевика, ранее воевавшего в рядах батальона "Донбасс"*, задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" и с июня 2019 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской и Донецкой народных республик к отказу от волеизъявления о самоопределении", - рассказала Марковская. По ее словам, подозреваемый был задержан на территории ЛНР оперативниками УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии. "Следователем СУСК России по ЛНР продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его (боевика - ред.) причастность к совершению иных преступлений", - дополнила собеседник агентства.* Запрещенный в России террористический батальон.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686592.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html

луганская народная республика

россия

украина

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луганская народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия