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В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/lnr-2016771258.html
В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ
В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ
Украинского боевика, ранее воевавшего в рядах батальона "Донбасс"*, задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:22:00+03:00
2025-05-13T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинского боевика, ранее воевавшего в рядах батальона "Донбасс"*, задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" и с июня 2019 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской и Донецкой народных республик к отказу от волеизъявления о самоопределении", - рассказала Марковская. По ее словам, подозреваемый был задержан на территории ЛНР оперативниками УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии. "Следователем СУСК России по ЛНР продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его (боевика - ред.) причастность к совершению иных преступлений", - дополнила собеседник агентства.* Запрещенный в России террористический батальон.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686592.html
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луганская народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ

СК: в ЛНР задержали экс-боевика террористического батальона ВСУ "Донбасс"

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинского боевика, ранее воевавшего в рядах батальона "Донбасс"*, задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Фигурант уголовного дела, пройдя специализированную подготовку на территории Украины, вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" и с июня 2019 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской и Донецкой народных республик к отказу от волеизъявления о самоопределении", - рассказала Марковская.
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По ее словам, подозреваемый был задержан на территории ЛНР оперативниками УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии.
"Следователем СУСК России по ЛНР продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его (боевика - ред.) причастность к совершению иных преступлений", - дополнила собеседник агентства.
* Запрещенный в России террористический батальон.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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