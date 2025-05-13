https://ria.ru/20250513/liviya-2016633068.html

В Триполи во время стрельбы погибли шесть человек

В Триполи во время стрельбы погибли шесть человек - РИА Новости, 13.05.2025

В Триполи во время стрельбы погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, сообщил центр неотложной медицинской помощи при правительстве РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:39:00+03:00

2025-05-13T10:39:00+03:00

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в ходе вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи, сообщил центр неотложной медицинской помощи при правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии.Ранее минобороны ПНЕ Ливии заявило, что военная операция в Триполи успешно завершена."Были извлечены тела шести погибших с мест столкновений в районе Абу-Салим (на юге Триполи - ред.) после относительной стабилизации ситуации", - говорится в заявлении центра.В понедельник вечером ливийская газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации издания, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи ПНЕ Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах. Местная служба скорой помощи заявила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице.Обстановка в районе посольства РФ в ливийской столице Триполи спокойная, обращений от россиян не поступало, сообщил РИА Новости источник в российском диппредставительстве.

https://ria.ru/20250513/tripoli-2016593250.html

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Стрельба в Триполи после смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Стрельба в Триполи после смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии 2025-05-13T10:39 true PT0M09S

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