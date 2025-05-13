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Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек - РИА Новости, 13.05.2025
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01:00 13.05.2025 (обновлено: 01:26 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/liviya-2016591789.html
Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек
Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек - РИА Новости, 13.05.2025
Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице Триполи, заявил представитель ливийской службы скорой помощи... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:00:00+03:00
2025-05-13T01:26:00+03:00
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице Триполи, заявил представитель ливийской службы скорой помощи телеканалу Al Jazeera"Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи", - заявил представитель ливийской службы скорой помощи.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
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в мире, триполи, ливия
В мире, Триполи, Ливия
Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек

Во время столкновений в столице Ливии Триполи ранения получили шесть человек

© AP Photo / Hussein MallaАвтомобиль скорой помощи в Триполи
Автомобиль скорой помощи в Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Автомобиль скорой помощи в Триполи. Архивное фото
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице Триполи, заявил представитель ливийской службы скорой помощи телеканалу Al Jazeera
"Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи", - заявил представитель ливийской службы скорой помощи.
Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
Стрельба в столице Ливии Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В столице Ливии начались столкновения
00:14
 
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