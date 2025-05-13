https://ria.ru/20250513/liviya-2016591789.html

Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек

Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек - РИА Новости, 13.05.2025

Во время столкновений в Триполи ранения получили шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице Триполи, заявил представитель ливийской службы скорой помощи... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:00:00+03:00

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате столкновений в ливийской столице Триполи, заявил представитель ливийской службы скорой помощи телеканалу Al Jazeera"Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи", - заявил представитель ливийской службы скорой помощи.Ранее газета Al Wasat со ссылкой на источники сообщила, что глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи, ливия