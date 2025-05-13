https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html

В столице Ливии начались столкновения

В столице Ливии начались столкновения - РИА Новости, 13.05.2025

В столице Ливии начались столкновения

В Триполи началась стрельба, погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, пишет газета Al Wasat со ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:14:00+03:00

2025-05-13T00:14:00+03:00

2025-05-13T00:53:00+03:00

в мире

ливия

триполи

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

женева (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016590794_3:0:481:269_1920x0_80_0_0_3f467e6905885b9d319ace5388c282be.png

КАИР, 13 мая — РИА Новости. В Триполи началась стрельба, погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, пишет газета Al Wasat со ссылкой на источники."Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи", — говорится в публикации.Уточняется, что звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.По информации ливийских СМИ, из-за столкновений международной аэропорт Митига в Триполи приостановил работу.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между двумя частями страны.Там действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палатой представителей страны — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор так и не состоялись.

https://ria.ru/20250430/shojgu-2014501737.html

ливия

триполи

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, женева (город)