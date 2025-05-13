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В столице Ливии начались столкновения - РИА Новости, 13.05.2025
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00:14 13.05.2025 (обновлено: 00:53 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
В столице Ливии начались столкновения
В столице Ливии начались столкновения - РИА Новости, 13.05.2025
В столице Ливии начались столкновения
В Триполи началась стрельба, погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, пишет газета Al Wasat со ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:14:00+03:00
2025-05-13T00:53:00+03:00
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КАИР, 13 мая — РИА Новости. В Триполи началась стрельба, погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, пишет газета Al Wasat со ссылкой на источники."Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи", — говорится в публикации.Уточняется, что звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.По информации ливийских СМИ, из-за столкновений международной аэропорт Митига в Триполи приостановил работу.Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между двумя частями страны.Там действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палатой представителей страны — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор так и не состоялись.
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в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, женева (город)
В мире, Ливия, Триполи, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН, Женева (город)
В столице Ливии начались столкновения

В столице Ливии Триполи начались столкновения, слышны звуки стрельбы

© Фото : СоцсетиСтрельба в столице Ливии Триполи
Стрельба в столице Ливии Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Соцсети
Стрельба в столице Ливии Триполи
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КАИР, 13 мая — РИА Новости. В Триполи началась стрельба, погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, пишет газета Al Wasat со ссылкой на источники.
"Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи", — говорится в публикации.
Уточняется, что звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге Триполи.
По информации ливийских СМИ, из-за столкновений международной аэропорт Митига в Триполи приостановил работу.
Министерство внутренних дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между двумя частями страны.
Там действуют два правительства, не признающих друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палатой представителей страны — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор так и не состоялись.
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В миреЛивияТриполиМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООНЖенева (город)
 
 
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