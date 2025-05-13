https://ria.ru/20250513/lekarstva-2016733674.html
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:53:00+03:00
2025-05-13T16:53:00+03:00
2025-05-13T17:54:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. "На самом деле, я представляю, что такое зарегистрировать медицинский препарат у нас. Это сложный процесс. И очень многие предъявляют претензии к административным структурам, которые это делают... Я знаю, что процессы здесь непростые, поэтому это вопрос непраздный", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Здоровье - Общество
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов
Путин назвал регистрацию медицинских препаратов в России сложным процессом