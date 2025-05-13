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Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов - РИА Новости, 13.05.2025
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16:53 13.05.2025 (обновлено: 17:54 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/lekarstva-2016733674.html
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:53:00+03:00
2025-05-13T17:54:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. "На самом деле, я представляю, что такое зарегистрировать медицинский препарат у нас. Это сложный процесс. И очень многие предъявляют претензии к административным структурам, которые это делают... Я знаю, что процессы здесь непростые, поэтому это вопрос непраздный", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, владимир путин, деловая россия, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Здоровье - Общество
Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов

Путин назвал регистрацию медицинских препаратов в России сложным процессом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России.
"На самом деле, я представляю, что такое зарегистрировать медицинский препарат у нас. Это сложный процесс. И очень многие предъявляют претензии к административным структурам, которые это делают... Я знаю, что процессы здесь непростые, поэтому это вопрос непраздный", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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