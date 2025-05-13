https://ria.ru/20250513/lekarstva-2016733674.html

Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов

Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медпрепаратов

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:53:00+03:00

2025-05-13T16:53:00+03:00

2025-05-13T17:54:00+03:00

россия

владимир путин

деловая россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что знает о сложностях при регистрации медицинских препаратов в России. "На самом деле, я представляю, что такое зарегистрировать медицинский препарат у нас. Это сложный процесс. И очень многие предъявляют претензии к административным структурам, которые это делают... Я знаю, что процессы здесь непростые, поэтому это вопрос непраздный", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, деловая россия, здоровье - общество