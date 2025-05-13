https://ria.ru/20250513/lebedev-2016649301.html
Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной
Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной - РИА Новости, 13.05.2025
Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной
Защита дизайнера Артемия Лебедева обжалует решение суда по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:55:00+03:00
2025-05-13T11:55:00+03:00
2025-05-13T11:55:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Защита дизайнера Артемия Лебедева обжалует решение суда по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов. "Мы, конечно, обжалуем", - сказал собеседник агентства. Сегодня Лефортовский суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и блогером Юрием Дудём* (признан в РФ иноагентом) в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео. Кроме того, с Лебедева в пользу Мизулиной взыскали 300 тысяч рублей, с Дудя 200 тысяч. Дудь 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Речь в заявлении шла о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева и интервью Дудю* с высказываниями о Мизулиной. Представители ответчиков просили суд в удовлетворении требований отказать.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250416/vopros-2011543928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, артемий лебедев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество
Москва, Россия, Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Общество
Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной
Защита дизайнера Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Защита дизайнера Артемия Лебедева обжалует решение суда по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов.
"Мы, конечно, обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Сегодня Лефортовский суд Москвы
признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной
и "Лиги безопасного интернета
" сведения, распространенные Лебедевым
и блогером Юрием Дудём* (признан в РФ
иноагентом) в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео. Кроме того, с Лебедева в пользу Мизулиной взыскали 300 тысяч рублей, с Дудя 200 тысяч.
Дудь 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Речь в заявлении шла о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева и интервью Дудю* с высказываниями о Мизулиной. Представители ответчиков просили суд в удовлетворении требований отказать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента