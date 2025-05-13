https://ria.ru/20250513/lebedev-2016649301.html

Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной

Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной - РИА Новости, 13.05.2025

Защита Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной

Защита дизайнера Артемия Лебедева обжалует решение суда по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:55:00+03:00

2025-05-13T11:55:00+03:00

2025-05-13T11:55:00+03:00

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лига безопасного интернета

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Защита дизайнера Артемия Лебедева обжалует решение суда по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов. "Мы, конечно, обжалуем", - сказал собеседник агентства. Сегодня Лефортовский суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и блогером Юрием Дудём* (признан в РФ иноагентом) в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео. Кроме того, с Лебедева в пользу Мизулиной взыскали 300 тысяч рублей, с Дудя 200 тысяч. Дудь 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Речь в заявлении шла о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева и интервью Дудю* с высказываниями о Мизулиной. Представители ответчиков просили суд в удовлетворении требований отказать.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250416/vopros-2011543928.html

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