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Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей - РИА Новости, 13.05.2025
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11:32 13.05.2025 (обновлено: 11:38 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/lebedev-2016643640.html
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей - РИА Новости, 13.05.2025
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей
Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера РИА Новости, 13.05.2025
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юрий дудь*
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
москва
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом) в общей сложности 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать в пользу Мизулиной с Дудя* 200 тысяч рублей, с Лебедева - 300 тысяч рублей", - решила судья Светлана Федюнина.Кроме того, ответчиков обязали оплатить расходы на экспертизу.Также суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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юрий дудь*, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, москва, общество
Юрий Дудь*, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета, Москва, Общество
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей

Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* в общей сложности 500 тыс руб

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом) в общей сложности 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать в пользу Мизулиной с Дудя* 200 тысяч рублей, с Лебедева - 300 тысяч рублей", - решила судья Светлана Федюнина.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Представитель Мизулиной высказался о скандальном интервью Лебедева
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Кроме того, ответчиков обязали оплатить расходы на экспертизу.
Также суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Юрий Дудь*Екатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернетаМоскваОбщество
 
 
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