https://ria.ru/20250513/lebedev-2016643640.html
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей - РИА Новости, 13.05.2025
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей
Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:32:00+03:00
2025-05-13T11:32:00+03:00
2025-05-13T11:38:00+03:00
юрий дудь*
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал с дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом) в общей сложности 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать в пользу Мизулиной с Дудя* 200 тысяч рублей, с Лебедева - 300 тысяч рублей", - решила судья Светлана Федюнина.Кроме того, ответчиков обязали оплатить расходы на экспертизу.Также суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* в заявленных видеофрагментах, обязал удалить фразы из видео.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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юрий дудь*, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, москва, общество
Юрий Дудь*, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета, Москва, Общество
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* 500 тысяч рублей
Суд по иску Мизулиной взыскал с Лебедева и Дудя* в общей сложности 500 тыс руб