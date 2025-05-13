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В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль - РИА Новости, 13.05.2025
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12:08 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kursk-2016651983.html
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль - РИА Новости, 13.05.2025
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль
Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:08:00+03:00
2025-05-13T12:08:00+03:00
происшествия
курская область
россия
беловский район
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Как выяснили правоохранители, 30 апреля 2025 года украинские боевики с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в селе Озерки Беловского района Курской области. Водитель получил ранения, транспортное средство повреждено. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства. Как отметила официальный представитель, пострадавший рассказал следователям, что из-за ранения ноги не мог самостоятельно передвигаться и попросил знакомого отвезти его в больницу. Кроме того, по словам Петренко, следователи изымают фрагменты БПЛА для проведения экспертиз и оценки ущерба. "Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html
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происшествия, курская область, россия, беловский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Беловский район, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль

Петренко: СК возбудил дело после атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в Курской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как выяснили правоохранители, 30 апреля 2025 года украинские боевики с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в селе Озерки Беловского района Курской области. Водитель получил ранения, транспортное средство повреждено.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.
Как отметила официальный представитель, пострадавший рассказал следователям, что из-за ранения ноги не мог самостоятельно передвигаться и попросил знакомого отвезти его в больницу.
Кроме того, по словам Петренко, следователи изымают фрагменты БПЛА для проведения экспертиз и оценки ущерба.
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияКурская областьРоссияБеловский районСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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