https://ria.ru/20250513/kursk-2016651983.html

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль - РИА Новости, 13.05.2025

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль

Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:08:00+03:00

2025-05-13T12:08:00+03:00

2025-05-13T12:08:00+03:00

происшествия

курская область

россия

беловский район

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Как выяснили правоохранители, 30 апреля 2025 года украинские боевики с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в селе Озерки Беловского района Курской области. Водитель получил ранения, транспортное средство повреждено. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства. Как отметила официальный представитель, пострадавший рассказал следователям, что из-за ранения ноги не мог самостоятельно передвигаться и попросил знакомого отвезти его в больницу. Кроме того, по словам Петренко, следователи изымают фрагменты БПЛА для проведения экспертиз и оценки ущерба. "Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html

https://ria.ru/20250509/ataki-2016104006.html

курская область

россия

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происшествия, курская область, россия, беловский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)