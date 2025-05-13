https://ria.ru/20250513/kursk-2016651983.html
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль - РИА Новости, 13.05.2025
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль
Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:08:00+03:00
2025-05-13T12:08:00+03:00
2025-05-13T12:08:00+03:00
происшествия
курская область
россия
беловский район
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, водитель получил ранение, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Как выяснили правоохранители, 30 апреля 2025 года украинские боевики с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в селе Озерки Беловского района Курской области. Водитель получил ранения, транспортное средство повреждено. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства. Как отметила официальный представитель, пострадавший рассказал следователям, что из-за ранения ноги не мог самостоятельно передвигаться и попросил знакомого отвезти его в больницу. Кроме того, по словам Петренко, следователи изымают фрагменты БПЛА для проведения экспертиз и оценки ущерба. "Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html
https://ria.ru/20250509/ataki-2016104006.html
курская область
россия
беловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, беловский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Беловский район, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль
Петренко: СК возбудил дело после атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в Курской области