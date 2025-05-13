Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству
Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству в Совет по культуре
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента подготовить проекты актов, предусматривающих образование Совета при президенте РФ по культуре вместо Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля.
С соответствующим предложением о переименовании к главе государства обратился режиссер Карен Шахназаров в ходе мартовского заседания совета с участием главы государства.
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"Администрации президента Российской Федерации подготовить проекты актов президента Российской Федерации, предусматривающих… образование Совета при президенте Российской Федерации по культуре и упразднение Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Путин поручил учредить премию "в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества" взамен соответствующей премии "в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества".
Также Путин поручил предусмотреть право выдвижения претендентов на соискание премий президента РФ в области культуры исключительно "лауреатам Государственной премии СССР в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и членам Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству (Совета при президенте Российской Федерации по культуре)".