https://ria.ru/20250513/kultura-2016656565.html

Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству

Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству - РИА Новости, 13.05.2025

Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента подготовить проекты актов, предусматривающих образование Совета при президенте РФ по культуре... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:37:00+03:00

2025-05-13T12:37:00+03:00

2025-05-13T12:37:00+03:00

культура

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента подготовить проекты актов, предусматривающих образование Совета при президенте РФ по культуре вместо Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. С соответствующим предложением о переименовании к главе государства обратился режиссер Карен Шахназаров в ходе мартовского заседания совета с участием главы государства. "Администрации президента Российской Федерации подготовить проекты актов президента Российской Федерации, предусматривающих… образование Совета при президенте Российской Федерации по культуре и упразднение Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", - говорится в тексте поручений. Кроме того, Путин поручил учредить премию "в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества" взамен соответствующей премии "в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества". Также Путин поручил предусмотреть право выдвижения претендентов на соискание премий президента РФ в области культуры исключительно "лауреатам Государственной премии СССР в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и членам Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству (Совета при президенте Российской Федерации по культуре)".

https://ria.ru/20241015/sostav-1978216766.html

https://ria.ru/20250513/putin--2016655626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, владимир путин, карен шахназаров, новости культуры