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Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству - РИА Новости, 13.05.2025
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Культура
 
12:37 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kultura-2016656565.html
Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству
Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству - РИА Новости, 13.05.2025
Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента подготовить проекты актов, предусматривающих образование Совета при президенте РФ по культуре... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:37:00+03:00
2025-05-13T12:37:00+03:00
культура
россия
ссср
владимир путин
карен шахназаров
новости культуры
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента подготовить проекты актов, предусматривающих образование Совета при президенте РФ по культуре вместо Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля. С соответствующим предложением о переименовании к главе государства обратился режиссер Карен Шахназаров в ходе мартовского заседания совета с участием главы государства. "Администрации президента Российской Федерации подготовить проекты актов президента Российской Федерации, предусматривающих… образование Совета при президенте Российской Федерации по культуре и упразднение Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", - говорится в тексте поручений. Кроме того, Путин поручил учредить премию "в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества" взамен соответствующей премии "в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества". Также Путин поручил предусмотреть право выдвижения претендентов на соискание премий президента РФ в области культуры исключительно "лауреатам Государственной премии СССР в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и членам Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству (Совета при президенте Российской Федерации по культуре)".
https://ria.ru/20241015/sostav-1978216766.html
https://ria.ru/20250513/putin--2016655626.html
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россия, ссср, владимир путин, карен шахназаров, новости культуры
Культура, Россия, СССР, Владимир Путин, Карен Шахназаров, Новости культуры
Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству

Путин поручил переименовать Совет по культуре и искусству в Совет по культуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента подготовить проекты актов, предусматривающих образование Совета при президенте РФ по культуре вместо Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, утвержденный президентом, опубликован на сайте Кремля.
С соответствующим предложением о переименовании к главе государства обратился режиссер Карен Шахназаров в ходе мартовского заседания совета с участием главы государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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"Администрации президента Российской Федерации подготовить проекты актов президента Российской Федерации, предусматривающих… образование Совета при президенте Российской Федерации по культуре и упразднение Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Путин поручил учредить премию "в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества" взамен соответствующей премии "в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества".
Также Путин поручил предусмотреть право выдвижения претендентов на соискание премий президента РФ в области культуры исключительно "лауреатам Государственной премии СССР в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и членам Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству (Совета при президенте Российской Федерации по культуре)".
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