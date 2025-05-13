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Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков - РИА Новости, 13.05.2025
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07:20 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/krym-2016609938.html
Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков
Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков - РИА Новости, 13.05.2025
Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков
Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:20:00+03:00
2025-05-13T07:20:00+03:00
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. "Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное. Если осадков не будет до уборки, то снижение урожайности будет сильное", - сказала Радченко. На значительное уменьшение продуктивной влаги в почве оказал влияние маловодный 2024 год, погодные условия для зерновых и других культур в Крыму были неблагоприятные, отметила она. В марте, в первой и третьей декадах апреля засуха усугубилась заморозками разной интенсивности, от 2-4 градусов мороза в воздухе и до 8 градусов в предпочвенном слое, сообщила собеседница агентства. Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма. В критическом состоянии находятся посевы ярового ячменя и овса, они остановились в росте и развитии и усыхают. В угнетенном состоянии находятся растения горчицы, льна, кориандра. Мониторинг начала мая показал, что состояние озимых и яровых культур заметно ухудшилось. Улучшить ситуацию могут только осадки, причем в ближайшее время, сказала Радченко. "Заморозки сказались негативно на зерновых, потому что поврежден колос", - сказал Радченко. Она также отметила, что от заморозков в Крыму пострадали многие косточковые культуры плодовых деревьев.
https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html
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общество, красногвардейский район
Общество, Красногвардейский район
Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков

Радченко: урожайность зерновых в Крыму снизится из-за засухи и заморозков

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкЗерновые
Зерновые - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
"Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное. Если осадков не будет до уборки, то снижение урожайности будет сильное", - сказала Радченко.
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На значительное уменьшение продуктивной влаги в почве оказал влияние маловодный 2024 год, погодные условия для зерновых и других культур в Крыму были неблагоприятные, отметила она.
В марте, в первой и третьей декадах апреля засуха усугубилась заморозками разной интенсивности, от 2-4 градусов мороза в воздухе и до 8 градусов в предпочвенном слое, сообщила собеседница агентства.
Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма. В критическом состоянии находятся посевы ярового ячменя и овса, они остановились в росте и развитии и усыхают. В угнетенном состоянии находятся растения горчицы, льна, кориандра. Мониторинг начала мая показал, что состояние озимых и яровых культур заметно ухудшилось. Улучшить ситуацию могут только осадки, причем в ближайшее время, сказала Радченко.
"Заморозки сказались негативно на зерновых, потому что поврежден колос", - сказал Радченко. Она также отметила, что от заморозков в Крыму пострадали многие косточковые культуры плодовых деревьев.
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