https://ria.ru/20250513/krym-2016609938.html

Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков

Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков - РИА Новости, 13.05.2025

Зерновые в Крыму пострадали из-за засухи и заморозков

Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:20:00+03:00

2025-05-13T07:20:00+03:00

2025-05-13T07:20:00+03:00

общество

красногвардейский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_876d3a894d24ee4565073945f6cd7c2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Урожайность зерновых и других культур в Крыму снизится из-за недобора влаги и весенних заморозков, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. "Недобор осадков приведет, прежде всего, к снижению урожайности зерновых. Сейчас практически все сорта выколосились, и все будет зависит от того, будут ли дожди. Если пройдут осадки и налив пройдет нормально, то снижение урожайности будет, но незначительное. Если осадков не будет до уборки, то снижение урожайности будет сильное", - сказала Радченко. На значительное уменьшение продуктивной влаги в почве оказал влияние маловодный 2024 год, погодные условия для зерновых и других культур в Крыму были неблагоприятные, отметила она. В марте, в первой и третьей декадах апреля засуха усугубилась заморозками разной интенсивности, от 2-4 градусов мороза в воздухе и до 8 градусов в предпочвенном слое, сообщила собеседница агентства. Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма. В критическом состоянии находятся посевы ярового ячменя и овса, они остановились в росте и развитии и усыхают. В угнетенном состоянии находятся растения горчицы, льна, кориандра. Мониторинг начала мая показал, что состояние озимых и яровых культур заметно ухудшилось. Улучшить ситуацию могут только осадки, причем в ближайшее время, сказала Радченко. "Заморозки сказались негативно на зерновых, потому что поврежден колос", - сказал Радченко. Она также отметила, что от заморозков в Крыму пострадали многие косточковые культуры плодовых деревьев.

https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html

https://ria.ru/20250318/krym-2005632060.html

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красногвардейский район