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Кремль определил KPI для региональных кадровых программ для участников СВО - РИА Новости, 13.05.2025
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14:53 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kreml-2016685256.html
Кремль определил KPI для региональных кадровых программ для участников СВО
Кремль определил KPI для региональных кадровых программ для участников СВО - РИА Новости, 13.05.2025
Кремль определил KPI для региональных кадровых программ для участников СВО
Кремль установил для регионов показатели эффективности по числу участников специальной военной операции, прошедших кадровые программы, аналогичные президентской РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:53:00+03:00
2025-05-13T14:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Кремль установил для регионов показатели эффективности по числу участников специальной военной операции, прошедших кадровые программы, аналогичные президентской программе "Время героев", сообщает РБК со ссылкой на источники. "Всем регионам выставлены показатели эффективности по числу участников военной операции, которых они должны провести через свои обучающие программы, рассказали РБК источник, близкий к администрации президента, и в "Единой России", а также подтвердили собеседники в региональных администрациях", - сообщает издание. По данным РБК, этот показатель по регионам варьируется от 30 до 60 человек в год, а нескольким крупным субъектам РФ установили более высокую планку. По словам собеседников издания, помимо обучения региональные власти должны способствовать трудоустройству выпускников этих программ на государственную службу. Президент России Владимир Путин в прошлом году объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. Как сообщил Путин в апреле, аналогичные программе "Время героев" кадровые проекты запущены во всех регионах РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013848900.html
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общество, россия, владимир путин, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Кремль определил KPI для региональных кадровых программ для участников СВО

РБК: для регионов установили показатели KPI кадровых программ для участников СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Кремль установил для регионов показатели эффективности по числу участников специальной военной операции, прошедших кадровые программы, аналогичные президентской программе "Время героев", сообщает РБК со ссылкой на источники.
"Всем регионам выставлены показатели эффективности по числу участников военной операции, которых они должны провести через свои обучающие программы, рассказали РБК источник, близкий к администрации президента, и в "Единой России", а также подтвердили собеседники в региональных администрациях", - сообщает издание.
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По данным РБК, этот показатель по регионам варьируется от 30 до 60 человек в год, а нескольким крупным субъектам РФ установили более высокую планку. По словам собеседников издания, помимо обучения региональные власти должны способствовать трудоустройству выпускников этих программ на государственную службу.
Президент России Владимир Путин в прошлом году объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Как сообщил Путин в апреле, аналогичные программе "Время героев" кадровые проекты запущены во всех регионах РФ.
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