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В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита - РИА Новости, 13.05.2025
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06:45 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/krasnojarsk-2016608255.html
В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита
В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита - РИА Новости, 13.05.2025
В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита
Почти 400 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков на рынках, стройке и в организациях общепита Красноярска по фактам выявления... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:45:00+03:00
2025-05-13T06:45:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Почти 400 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков на рынках, стройке и в организациях общепита Красноярска по фактам выявления незаконной миграции, из них 13 мужчинам, получившим гражданство РФ, вручены повестки в военкомат, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. "В производстве следственных органов регионального СК находится уголовное дело, возбужденное по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой. С целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы проведен масштабный рейд на пяти рынках, в точках общественного питания и на строящемся объекте города Красноярска", - говорится в сообщении. В ходе рейда, по данным ведомства, было задержано 378 человек иностранного происхождения, каждый из которых прошел проверку на предмет соблюдения российского миграционного законодательства. У большинства задержанных взяли биометрические данные для сверки с федеральной базой по нераскрытым преступлениям. Среди нарушителей оказалось 20 человек, незаконно находящихся на территории Красноярского края. Теперь они привлекаются к административной ответственности, двое из них подлежат депортации. Также обнаружены факты фиктивного оформления документов и организации незаконного въезда в Россию, всего выявлено десять таких эпизодов. По каждому случаю проводится проверка и решается вопрос о дальнейшем расследовании. Кроме того, в ходе рейда 56 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, 13 вручены повестки в военкоматы.
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита

В Красноярске задержали почти 400 нарушителей миграционного законодательства

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Почти 400 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков на рынках, стройке и в организациях общепита Красноярска по фактам выявления незаконной миграции, из них 13 мужчинам, получившим гражданство РФ, вручены повестки в военкомат, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
"В производстве следственных органов регионального СК находится уголовное дело, возбужденное по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой. С целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы проведен масштабный рейд на пяти рынках, в точках общественного питания и на строящемся объекте города Красноярска", - говорится в сообщении.
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В ходе рейда, по данным ведомства, было задержано 378 человек иностранного происхождения, каждый из которых прошел проверку на предмет соблюдения российского миграционного законодательства. У большинства задержанных взяли биометрические данные для сверки с федеральной базой по нераскрытым преступлениям. Среди нарушителей оказалось 20 человек, незаконно находящихся на территории Красноярского края. Теперь они привлекаются к административной ответственности, двое из них подлежат депортации.
Также обнаружены факты фиктивного оформления документов и организации незаконного въезда в Россию, всего выявлено десять таких эпизодов. По каждому случаю проводится проверка и решается вопрос о дальнейшем расследовании. Кроме того, в ходе рейда 56 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, 13 вручены повестки в военкоматы.
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