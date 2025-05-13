https://ria.ru/20250513/krasnojarsk-2016608255.html

В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита

В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита - РИА Новости, 13.05.2025

В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита

Почти 400 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков на рынках, стройке и в организациях общепита Красноярска по фактам выявления... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:45:00+03:00

2025-05-13T06:45:00+03:00

2025-05-13T06:45:00+03:00

происшествия

россия

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красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Почти 400 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков на рынках, стройке и в организациях общепита Красноярска по фактам выявления незаконной миграции, из них 13 мужчинам, получившим гражданство РФ, вручены повестки в военкомат, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. "В производстве следственных органов регионального СК находится уголовное дело, возбужденное по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой. С целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы проведен масштабный рейд на пяти рынках, в точках общественного питания и на строящемся объекте города Красноярска", - говорится в сообщении. В ходе рейда, по данным ведомства, было задержано 378 человек иностранного происхождения, каждый из которых прошел проверку на предмет соблюдения российского миграционного законодательства. У большинства задержанных взяли биометрические данные для сверки с федеральной базой по нераскрытым преступлениям. Среди нарушителей оказалось 20 человек, незаконно находящихся на территории Красноярского края. Теперь они привлекаются к административной ответственности, двое из них подлежат депортации. Также обнаружены факты фиктивного оформления документов и организации незаконного въезда в Россию, всего выявлено десять таких эпизодов. По каждому случаю проводится проверка и решается вопрос о дальнейшем расследовании. Кроме того, в ходе рейда 56 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, 13 вручены повестки в военкоматы.

https://ria.ru/20250501/mid-2014537917.html

https://ria.ru/20250206/habarovsk-1997641866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)