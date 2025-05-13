В Красноярске прошел рейд на рынках, стройке и в организациях общепита
В Красноярске задержали почти 400 нарушителей миграционного законодательства
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Почти 400 человек доставили в отдел полиции после масштабного рейда силовиков на рынках, стройке и в организациях общепита Красноярска по фактам выявления незаконной миграции, из них 13 мужчинам, получившим гражданство РФ, вручены повестки в военкомат, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
"В производстве следственных органов регионального СК находится уголовное дело, возбужденное по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой. С целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы проведен масштабный рейд на пяти рынках, в точках общественного питания и на строящемся объекте города Красноярска", - говорится в сообщении.
В ходе рейда, по данным ведомства, было задержано 378 человек иностранного происхождения, каждый из которых прошел проверку на предмет соблюдения российского миграционного законодательства. У большинства задержанных взяли биометрические данные для сверки с федеральной базой по нераскрытым преступлениям. Среди нарушителей оказалось 20 человек, незаконно находящихся на территории Красноярского края. Теперь они привлекаются к административной ответственности, двое из них подлежат депортации.
Также обнаружены факты фиктивного оформления документов и организации незаконного въезда в Россию, всего выявлено десять таких эпизодов. По каждому случаю проводится проверка и решается вопрос о дальнейшем расследовании. Кроме того, в ходе рейда 56 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, 13 вручены повестки в военкоматы.