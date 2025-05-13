https://ria.ru/20250513/kot-2016718058.html

Кот, тайно приплывший из Стамбула, прошел осмотр ветеринара

Кот, тайно приплывший из Стамбула, прошел осмотр ветеринара - РИА Новости, 13.05.2025

Кот, тайно приплывший из Стамбула, прошел осмотр ветеринара

Кот Бурак, который тайком приплыл на российском судне из Стамбула и был спасен моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара, теперь ему предстоит пройти вакцинацию, РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:56:00+03:00

2025-05-13T16:56:00+03:00

2025-05-13T17:16:00+03:00

хорошие новости

стамбул

турция

новороссийск

fesco

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016715887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_479ee04cf4f0e09f71ae8125cd74979b.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кот Бурак, который тайком приплыл на российском судне из Стамбула и был спасен моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара, теперь ему предстоит пройти вакцинацию, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы, рассказали РИА Новости в транспортной компании Fesco. Ранее в Fesco сообщали, что с 11 марта кот находится в порту Новороссийска. Он спрятался на российском корабле и доехал туда из Стамбула, моряки прозвали пушистика Бурак. В компании отмечали, что его "нелегальное" путешествие может закончиться депортацией в Турцию. "Кот Бурак, спасенный моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта. Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы и можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам. Надеемся на скорое и благополучное разрешение ситуации", — отметили в компании.Кроме того, в транспортно-логистической компании РИА Новости сообщали, что кота многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно в Турцию вернуться незадекларированное животное без документов тоже не может. Fesco для решения вопроса обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы также должны прислать ветеринара для осмотра на предмет заболеваний. Частного ветеринара туда привезти нельзя, так как порт — это часть госграницы, и допуск туда ограничен.

https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html

стамбул

турция

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кот Бурак, тайно приплывший из Стамбула в Новороссийск Кот Бурак из Стамбула, спрятавшийся на российском корабле и тайно добравшийся до Новороссийска, прошел осмотр ветеринара, рассказали РИА Новости в транспортной компании Fesco. Находится Бурак в порту Новоросссийска аж с 11 марта. Кота многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов, подробнее об этом мы писали тут. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после этого Бураку подготовят документы и "можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам", сообщили в компании. 2025-05-13T16:56 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стамбул, турция, новороссийск, fesco, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество