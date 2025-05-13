https://ria.ru/20250513/kontsessioner-2016607496.html

Концессионер, похитивший 877 миллионов рублей, получил срок

Концессионер, похитивший 877 миллионов рублей, получил срок - РИА Новости, 13.05.2025

Концессионер, похитивший 877 миллионов рублей, получил срок

Концессионер, похитивший более 877 миллионов рублей при строительстве школ в Хабаровском крае и Забайкалье, а также при газификации Читы, получил 3,5 года... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:31:00+03:00

2025-05-13T06:31:00+03:00

2025-05-13T06:31:00+03:00

происшествия

чита

россия

хабаровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Концессионер, похитивший более 877 миллионов рублей при строительстве школ в Хабаровском крае и Забайкалье, а также при газификации Читы, получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. Как в марте сообщало ведомство, Центральный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителя фирмы – концессионера, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант совместно с другими двумя членами организованной группы, заключая фиктивные договоры на поставки материалов и оборудования, вывели со счетов казначейства на счета третьих юрлиц 877,9 миллиона рублей бюджетных средств. Деньги предназначались для строительства по концессии общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также газификации города Читы. Схему хищения бюджетных средств подельники спланировали в 2022 году. "Центральным районным судом Хабаровска постановлен приговор по уголовному делу в отношении участника организованной группы Станислава Неверова, являвшегося генеральным директором ООО "Восточно-Арктическая Нефтегазовая корпорация". Он признан виновным по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Осужденному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры. За это преступление уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Отмечается, что следственными органами продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока. По данным прокуратуры, вследствие махинаций были сорваны сроки строительства образовательных учреждений в Хабаровске и Чите по нацпроектам "Образование" и "Экология", возведение которых должно было завершиться в декабре 2023 года. Арбитражные суды регионов признали недействительными концессионные соглашения. Органы исполнительной власти прорабатывают вопрос дальнейшего возведения объектов. Срок реализации концессионного соглашения по газификации свыше 13 тысяч домовладений в Чите продлен до декабря.

https://ria.ru/20240919/ugolovnoe_delo-1973540883.html

https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html

чита

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, россия, хабаровск