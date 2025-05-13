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Титов назвал условие возвращения западного бизнеса в Россию - РИА Новости, 13.05.2025
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17:44 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kompanii-2016730402.html
Титов назвал условие возвращения западного бизнеса в Россию
Титов назвал условие возвращения западного бизнеса в Россию - РИА Новости, 13.05.2025
Титов назвал условие возвращения западного бизнеса в Россию
Западные компании, желающие вернуться в РФ, должны пройти "фильтрацию", суть которой - понять, в чем выгода их возвращения для российской экономики, заявил РИА... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:44:00+03:00
2025-05-13T17:44:00+03:00
россия
борис титов
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Западные компании, желающие вернуться в РФ, должны пройти "фильтрацию", суть которой - понять, в чем выгода их возвращения для российской экономики, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Президент России Владимир Путин ранее во вторник в ходе работы XX съезда "Деловой России" рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Однако, по словам главы государства, на эти просьбы нужно смотреть с прагматической точки зрения - выгодно ли нам. В вопросе возвращения иностранного бизнеса Россия будет исходить исключительно из своих интересов, подчеркнул он. "Сейчас нет смысла считать, сколько западных компаний стоит в очереди на возвращение, и даже нет особого смысла высчитывать соотношение легальных и нелегальных причин, чтобы поставить для кого-то из них барьер", - сказал Титов. Главное, по его словам, что из уст президента РФ "прозвучал принцип, по которому будет проходить "фильтрация". "Это - выгода. Разумеется, не для кого-то конкретно, а для экономики в целом", - подчеркнул собеседник агентства. "Ставка именно на такой принцип крайне важна, мы к ней пришли очень сложным и дорогостоящим путем. Но пришли. Надо подчеркнуть, что наш российский рынок остается очень привлекательным, при одном, конечно, условии – что искусственные политические препоны для иностранного бизнеса будут сняты, в первую очередь с "той стороны", - добавил спецпредставитель президента РФ. "Наш президент, рассуждая о возвращении, заглянул немного вперед – как бы в жизнь после. И напрасно некоторые иронизируют – дескать, никто из ушедших возвращаться и не собирается. Собираются. Главное, чтобы наконец создались для этого условия", - заключил Титов.
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
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россия, борис титов, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Борис Титов, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Титов назвал условие возвращения западного бизнеса в Россию

Титов: западные компании должны понять, в чем выгода их возвращения в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкCспецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов
Cспецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Cспецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Западные компании, желающие вернуться в РФ, должны пройти "фильтрацию", суть которой - понять, в чем выгода их возвращения для российской экономики, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Президент России Владимир Путин ранее во вторник в ходе работы XX съезда "Деловой России" рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Однако, по словам главы государства, на эти просьбы нужно смотреть с прагматической точки зрения - выгодно ли нам. В вопросе возвращения иностранного бизнеса Россия будет исходить исключительно из своих интересов, подчеркнул он.
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"Сейчас нет смысла считать, сколько западных компаний стоит в очереди на возвращение, и даже нет особого смысла высчитывать соотношение легальных и нелегальных причин, чтобы поставить для кого-то из них барьер", - сказал Титов.
Главное, по его словам, что из уст президента РФ "прозвучал принцип, по которому будет проходить "фильтрация". "Это - выгода. Разумеется, не для кого-то конкретно, а для экономики в целом", - подчеркнул собеседник агентства.
"Ставка именно на такой принцип крайне важна, мы к ней пришли очень сложным и дорогостоящим путем. Но пришли. Надо подчеркнуть, что наш российский рынок остается очень привлекательным, при одном, конечно, условии – что искусственные политические препоны для иностранного бизнеса будут сняты, в первую очередь с "той стороны", - добавил спецпредставитель президента РФ.
"Наш президент, рассуждая о возвращении, заглянул немного вперед – как бы в жизнь после. И напрасно некоторые иронизируют – дескать, никто из ушедших возвращаться и не собирается. Собираются. Главное, чтобы наконец создались для этого условия", - заключил Титов.
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