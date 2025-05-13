https://ria.ru/20250513/kompanii-2016707479.html
Некоторые иностранные компании со слезами уходили из России, заявил Путин
Некоторые иностранные компании со слезами уходили из России, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Некоторые иностранные компании со слезами уходили из России, заявил Путин
Некоторые иностранные компании не хотели закрывать бизнес в России, "уходили со слезами", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:09:00+03:00
2025-05-13T16:09:00+03:00
2025-05-13T16:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Некоторые иностранные компании не хотели закрывать бизнес в России, "уходили со слезами", заявил президент РФ Владимир Путин. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По его словам, компании были вынуждены покинуть российский рынок, потому что на них "за океаном" оказывалось давление, которое могло разрушить бизнес. Президент отметил, что Россия учитывает этот фактор и попросил правительство "иметь это в виду", если такие компании захотят возобновить работу в РФ.
https://ria.ru/20250503/brendy-2013429575.html
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Были компании, которые не хотели, со слезами уходили"
"Были компании, которые не хотели, со слезами уходили"
Путин призвал по-человечески относиться к иностранным компаниям, которые не хотели покидать российский рынок.
2025-05-13T16:09
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PT0M42S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Некоторые иностранные компании со слезами уходили из России, заявил Путин
Путин: некоторые компании не хотели закрывать бизнес в РФ, уходили со слезами