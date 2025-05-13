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Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу - РИА Новости, 13.05.2025
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10:10 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/klub-2016626709.html
Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу
Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу - РИА Новости, 13.05.2025
Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил создать клуб "семи демократий" (D7), чтобы в том числе противостоять "угрозам" от Китая... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:10:00+03:00
2025-05-13T10:10:00+03:00
в мире
китай
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канада
дональд трамп
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил создать клуб "семи демократий" (D7), чтобы в том числе противостоять "угрозам" от Китая в сфере торговли и спровоцировать американского президента Дональда Трампа. Расмуссен отметил, что Британии необходимо присоединиться к клубу D7, в который, по его мнению, должны также войти ЕС, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. "Если мы подвергнемся давлению Китая или, возможно, США через пошлины или другие меры, тогда мы должны помочь друг другу... Экономическое давление против одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех нас, поэтому мы должны отвечать вместе", - добавил он. На вопрос издания, не рискует ли эта инициатива вызвать гнев у Трампа, экс-генсек НАТО ответил, что в этом состоит ее цель. "Цель состоит в том..., чтобы сказать американцам: если вы хотите стать изолированными в этом мире, так тому и быть, пожалуйста, но мы обойдемся без вас... Трамп объявил торговую войну против всего мира, поэтому мы должны найти приемлемый ответ..., чтобы показать, что они (США - ред.) заплатят цену из-за их националистической политики "Америка превыше всего"", - заявил он. По мнению Расмуссена, Трамп демонстрирует "черты автократа".
https://ria.ru/20250401/nato-2008547471.html
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в мире, китай, сша, канада, дональд трамп, андерс фог расмуссен, нато, евросоюз
В мире, Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Евросоюз
Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу

Расмуссен предложил создать клуб D7 для противостояния угрозам со стороны Трампа

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил создать клуб "семи демократий" (D7), чтобы в том числе противостоять "угрозам" от Китая в сфере торговли и спровоцировать американского президента Дональда Трампа.
Расмуссен отметил, что Британии необходимо присоединиться к клубу D7, в который, по его мнению, должны также войти ЕС, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.
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"Если мы подвергнемся давлению Китая или, возможно, США через пошлины или другие меры, тогда мы должны помочь друг другу... Экономическое давление против одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех нас, поэтому мы должны отвечать вместе", - добавил он.
На вопрос издания, не рискует ли эта инициатива вызвать гнев у Трампа, экс-генсек НАТО ответил, что в этом состоит ее цель.
"Цель состоит в том..., чтобы сказать американцам: если вы хотите стать изолированными в этом мире, так тому и быть, пожалуйста, но мы обойдемся без вас... Трамп объявил торговую войну против всего мира, поэтому мы должны найти приемлемый ответ..., чтобы показать, что они (США - ред.) заплатят цену из-за их националистической политики "Америка превыше всего"", - заявил он.
По мнению Расмуссена, Трамп демонстрирует "черты автократа".
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