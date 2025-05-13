https://ria.ru/20250513/klub-2016626709.html

Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу

Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу - РИА Новости, 13.05.2025

Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил создать клуб "семи демократий" (D7), чтобы в том числе противостоять "угрозам" от Китая... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:10:00+03:00

2025-05-13T10:10:00+03:00

2025-05-13T10:10:00+03:00

в мире

китай

сша

канада

дональд трамп

андерс фог расмуссен

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148132/31/1481323181_0:229:4392:2699_1920x0_80_0_0_4ea9a329d8ab633903df9dcb8f9f8fbd.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил создать клуб "семи демократий" (D7), чтобы в том числе противостоять "угрозам" от Китая в сфере торговли и спровоцировать американского президента Дональда Трампа. Расмуссен отметил, что Британии необходимо присоединиться к клубу D7, в который, по его мнению, должны также войти ЕС, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. "Если мы подвергнемся давлению Китая или, возможно, США через пошлины или другие меры, тогда мы должны помочь друг другу... Экономическое давление против одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех нас, поэтому мы должны отвечать вместе", - добавил он. На вопрос издания, не рискует ли эта инициатива вызвать гнев у Трампа, экс-генсек НАТО ответил, что в этом состоит ее цель. "Цель состоит в том..., чтобы сказать американцам: если вы хотите стать изолированными в этом мире, так тому и быть, пожалуйста, но мы обойдемся без вас... Трамп объявил торговую войну против всего мира, поэтому мы должны найти приемлемый ответ..., чтобы показать, что они (США - ред.) заплатят цену из-за их националистической политики "Америка превыше всего"", - заявил он. По мнению Расмуссена, Трамп демонстрирует "черты автократа".

https://ria.ru/20250401/nato-2008547471.html

https://ria.ru/20250512/germaniya-2016417633.html

китай

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, канада, дональд трамп, андерс фог расмуссен, нато, евросоюз