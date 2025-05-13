https://ria.ru/20250513/kleschi-2016588037.html

Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 13.05.2025

Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Более 82,4 тысячи человек с начала сезона обратились в медорганизации России из-за укусов клещей, наблюдается традиционная для весны тенденция к росту их числа, РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:02:00+03:00

2025-05-13T00:02:00+03:00

2025-05-13T00:02:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

кировская область

удмуртская республика (удмуртия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 82,4 тысячи человек с начала сезона обратились в медорганизации России из-за укусов клещей, наблюдается традиционная для весны тенденция к росту их числа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В текущем году более 2,3 миллиона граждан России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось свыше 82,4 тысячи человек с жалобами на укусы клещей", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там отметили, что сейчас наблюдается традиционная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту числа обращений. Наибольшее их количество зафиксировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской областях и Удмуртской Республике. "В целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 91,5 тысячи гектаров. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 5,9 тысячи гектаров", - пояснили в ведомстве. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

россия

кировская область

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, кировская область, удмуртская республика (удмуртия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)