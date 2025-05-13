Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей
Более 82,4 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 82,4 тысячи человек с начала сезона обратились в медорганизации России из-за укусов клещей, наблюдается традиционная для весны тенденция к росту их числа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В текущем году более 2,3 миллиона граждан России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось свыше 82,4 тысячи человек с жалобами на укусы клещей", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что сейчас наблюдается традиционная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту числа обращений. Наибольшее их количество зафиксировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской областях и Удмуртской Республике.
"В целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 91,5 тысячи гектаров. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 5,9 тысячи гектаров", - пояснили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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