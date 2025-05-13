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Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 13.05.2025
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00:02 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kleschi-2016588037.html
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 13.05.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей
Более 82,4 тысячи человек с начала сезона обратились в медорганизации России из-за укусов клещей, наблюдается традиционная для весны тенденция к росту их числа, РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:02:00+03:00
2025-05-13T00:02:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
кировская область
удмуртская республика (удмуртия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 82,4 тысячи человек с начала сезона обратились в медорганизации России из-за укусов клещей, наблюдается традиционная для весны тенденция к росту их числа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В текущем году более 2,3 миллиона граждан России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось свыше 82,4 тысячи человек с жалобами на укусы клещей", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там отметили, что сейчас наблюдается традиционная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту числа обращений. Наибольшее их количество зафиксировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской областях и Удмуртской Республике. "В целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 91,5 тысячи гектаров. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 5,9 тысячи гектаров", - пояснили в ведомстве. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html
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общество, здоровье - общество, россия, кировская область, удмуртская республика (удмуртия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Кировская область, Удмуртская Республика (Удмуртия), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Более 82,4 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 82,4 тысячи человек с начала сезона обратились в медорганизации России из-за укусов клещей, наблюдается традиционная для весны тенденция к росту их числа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В текущем году более 2,3 миллиона граждан России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось свыше 82,4 тысячи человек с жалобами на укусы клещей", - рассказали журналистам в пресс-службе.
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Там отметили, что сейчас наблюдается традиционная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту числа обращений. Наибольшее их количество зафиксировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской областях и Удмуртской Республике.
"В целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 91,5 тысячи гектаров. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 5,9 тысячи гектаров", - пояснили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКировская областьУдмуртская Республика (Удмуртия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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