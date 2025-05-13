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Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп - РИА Новости, 13.05.2025
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18:45 13.05.2025 (обновлено: 19:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/kitay-2016741595.html
Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп
Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп - РИА Новости, 13.05.2025
Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп
Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть рынок для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Саудовской РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:45:00+03:00
2025-05-13T19:35:00+03:00
китай
сша
женева (город)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть рынок для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии."Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали", — отметил он.Торговая сделка КНР и СШАКитай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.В прошлые выходные страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти.Действовать торговый режим будет 90 дней начиная с 14 мая.
https://ria.ru/20250508/tramp-2015844767.html
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китай, сша, женева (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Женева (город), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп

Трамп: Китай после переговоров согласился открыть рынок для товаров из США

© Getty Images / Cheng XinМеждународный контейнерный терминал Яньтянь
Международный контейнерный терминал Яньтянь - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Cheng Xin
Международный контейнерный терминал Яньтянь. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть рынок для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
"Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали", — отметил он.
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8 мая, 18:43

Торговая сделка КНР и США

Китай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.
Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.
В прошлые выходные страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.
Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти.
Действовать торговый режим будет 90 дней начиная с 14 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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КитайСШАЖенева (город)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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