https://ria.ru/20250513/kitay-2016741595.html

Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп

Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп - РИА Новости, 13.05.2025

Китай согласился открыть рынок для товаров из США, заявил Трамп

Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть рынок для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Саудовской РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:45:00+03:00

2025-05-13T18:45:00+03:00

2025-05-13T19:35:00+03:00

китай

сша

женева (город)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть рынок для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии."Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали", — отметил он.Торговая сделка КНР и СШАКитай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.В прошлые выходные страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30 процентов, а Пекин на американские — с 125 до десяти.Действовать торговый режим будет 90 дней начиная с 14 мая.

https://ria.ru/20250508/tramp-2015844767.html

https://ria.ru/20250513/rossiya-2016572396.html

китай

сша

женева (город)

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китай, сша, женева (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире