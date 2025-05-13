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Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник - РИА Новости, 13.05.2025
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Наука
 
06:03 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kitaj-2016606048.html
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник - РИА Новости, 13.05.2025
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:03:00+03:00
2025-05-13T06:03:00+03:00
наука
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Запуск был осуществлен в 2.09 (21.09 мск понедельника) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. В корпорации отметили, что спутник в основном будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был 575-й запуск.
https://ria.ru/20240622/sputnik-1954712225.html
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космос - риа наука, китай, сычуань, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc), в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Сычуань, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), В мире
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19"

© Фото : CGWIC/Galactic Suite/BMTКитайская ракета "Великий поход 2C"
Китайская ракета Великий поход 2C - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : CGWIC/Galactic Suite/BMT
Китайская ракета "Великий поход 2C". Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск был осуществлен в 2.09 (21.09 мск понедельника) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2С со спутником-телескопом SVOM, разработанным Китаем и Францией для исследования гамма-всплесков. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Китай и Франция запустили исследовательский спутник
22 июня 2024, 13:38
В корпорации отметили, что спутник в основном будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был 575-й запуск.
Ученые из Китая и ЮАР создали самую длинную в мире линию квантовой связи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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НаукаКосмос - РИА НаукаКитайСычуаньКитайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC)В мире
 
 
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