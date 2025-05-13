https://ria.ru/20250513/kitaj-2016606048.html
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник - РИА Новости, 13.05.2025
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:03:00+03:00
2025-05-13T06:03:00+03:00
2025-05-13T06:03:00+03:00
наука
космос - риа наука
китай
сычуань
китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71924/87/719248725_0:0:672:378_1920x0_80_0_0_3bbf6395cbbba606a8be1aa6d7612c1c.jpg
ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Запуск был осуществлен в 2.09 (21.09 мск понедельника) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. В корпорации отметили, что спутник в основном будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был 575-й запуск.
https://ria.ru/20240622/sputnik-1954712225.html
https://ria.ru/20250321/uchenye-2006367226.html
китай
сычуань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71924/87/719248725_0:0:672:504_1920x0_80_0_0_5a7d3ef9e7bbea616c41aee577a98a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, сычуань, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc), в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Сычуань, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), В мире
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19"