https://ria.ru/20250513/kitaj-2016606048.html

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник - РИА Новости, 13.05.2025

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:03:00+03:00

2025-05-13T06:03:00+03:00

2025-05-13T06:03:00+03:00

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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Запуск был осуществлен в 2.09 (21.09 мск понедельника) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. В корпорации отметили, что спутник в основном будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был 575-й запуск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, китай, сычуань, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (casc), в мире