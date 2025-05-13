https://ria.ru/20250513/kislova-2016675342.html

Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник

Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник - РИА Новости, 13.05.2025

Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник

Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.05.2025

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калерия кислова

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троекуровское кладбище

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Калерию Кислову похоронят сегодня днем на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250510/kislova-2016247034.html

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