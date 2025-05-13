https://ria.ru/20250513/kislova-2016675342.html
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник - РИА Новости, 13.05.2025
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник
Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:15:00+03:00
2025-05-13T14:15:00+03:00
2025-05-13T14:15:00+03:00
москва
калерия кислова
россия
ссср
троекуровское кладбище
телевидение
журналистика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729155844_0:266:720:671_1920x0_80_0_0_272e3c9b3f5e0e9c86828258440341c1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Калерию Кислову похоронят сегодня днем на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250510/kislova-2016247034.html
москва
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729155844_0:198:720:738_1920x0_80_0_0_e7725838429769443b479861d7af6289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, калерия кислова, россия, ссср, троекуровское кладбище, телевидение, журналистика
Москва, Калерия Кислова, Россия, СССР, Троекуровское кладбище, Телевидение, журналистика
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник
Бывшего режиссера "Времени" Кислову похоронят 13 мая на Троекуровском кладбище