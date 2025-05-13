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Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник - РИА Новости, 13.05.2025
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14:15 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kislova-2016675342.html
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник - РИА Новости, 13.05.2025
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник
Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:15:00+03:00
2025-05-13T14:15:00+03:00
москва
калерия кислова
россия
ссср
троекуровское кладбище
телевидение
журналистика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Калерию Кислову похоронят сегодня днем на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
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москва, калерия кислова, россия, ссср, троекуровское кладбище, телевидение, журналистика
Москва, Калерия Кислова, Россия, СССР, Троекуровское кладбище, Телевидение, журналистика
Похороны бывшего режиссера программы "Время" Кисловой состоятся во вторник

Бывшего режиссера "Времени" Кислову похоронят 13 мая на Троекуровском кладбище

© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова
Режиссер телевидения Калерия Кислова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывшего режиссера программы "Время" Калерию Кислову похоронят во вторник, 13 мая, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни.
"Калерию Кислову похоронят сегодня днем на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
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МоскваКалерия КисловаРоссияСССРТроекуровское кладбищеТелевидениежурналистика
 
 
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