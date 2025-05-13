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В Москве простились с Калерией Кисловой - РИА Новости, 13.05.2025
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13:55 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kislova-2016671233.html
В Москве простились с Калерией Кисловой
В Москве простились с Калерией Кисловой - РИА Новости, 13.05.2025
В Москве простились с Калерией Кисловой
Церемония прощания с бывшим главным режиссёром программы "Время" Калерией Кисловой завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:55:00+03:00
2025-05-13T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим главным режиссёром программы "Время" Калерией Кисловой завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась около полудня в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с телережиссером при жизни. Среди присутствующих были генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Арина Шарапова, заместитель генерального директора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клейменов, советский и российский диктор Евгений Кочергин и другие. Кислову похоронят на Троекуровском кладбище. "Человек, через глаза и руки которого прошел весь XX век. А все главные события XX века мы видели ее глазами... Она обладала уникальным даром и удивительным опытом. Мы на протяжении многих лет с ней общались, и она работала до того, как болезнь совсем увела её от нас, и мы благодарны ей за это общение и за тот опыт, который она передавала своим коллегам. Жизнь ее была нелегкой, но по-настоящему интересной. А для тех, кто работает на телевидении, - это один из главных мотивов. Знаете, Борис Николаевич Ельцин всегда просил на все съемки, связанные с ним, предложить Калерию. Она для него была в какой-то степени как талисман", - отметил Эрнст во время церемонии прощания. Кочергин подчеркнул, что Кислова никогда не ругалась, всегда старалась найти взаимоприемлемое решение, находила общий язык с людьми любого рода, он ни раз подчеркнул, что телережиссер "была хорошим человеком, ее воспринимали, ее любили, ее знали, она прожила долгую, достойную жизнь, наполненную служением телевидению и Родине". Лауреат госпремии СССР, бывший главный режиссёр программы "Время" Калерия Кислова ушла из жизни в возрасте 99 лет.
https://ria.ru/20250510/kislova-2016247034.html
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москва, ссср, калерия кислова, константин эрнст, евгений кочергин, новости культуры, общество
Москва, СССР, Калерия Кислова, Константин Эрнст, Евгений Кочергин, Новости культуры, Общество
В Москве простились с Калерией Кисловой

В Москве прошла церемония прощания с бывшим телережиссером Калерией Кисловой

© фото из личного архива Калерии КисловойРежиссер телевидения Калерия Кислова
Режиссер телевидения Калерия Кислова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© фото из личного архива Калерии Кисловой
Режиссер телевидения Калерия Кислова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим главным режиссёром программы "Время" Калерией Кисловой завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась около полудня в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с телережиссером при жизни. Среди присутствующих были генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Арина Шарапова, заместитель генерального директора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клейменов, советский и российский диктор Евгений Кочергин и другие. Кислову похоронят на Троекуровском кладбище.
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"Человек, через глаза и руки которого прошел весь XX век. А все главные события XX века мы видели ее глазами... Она обладала уникальным даром и удивительным опытом. Мы на протяжении многих лет с ней общались, и она работала до того, как болезнь совсем увела её от нас, и мы благодарны ей за это общение и за тот опыт, который она передавала своим коллегам. Жизнь ее была нелегкой, но по-настоящему интересной. А для тех, кто работает на телевидении, - это один из главных мотивов. Знаете, Борис Николаевич Ельцин всегда просил на все съемки, связанные с ним, предложить Калерию. Она для него была в какой-то степени как талисман", - отметил Эрнст во время церемонии прощания.
Кочергин подчеркнул, что Кислова никогда не ругалась, всегда старалась найти взаимоприемлемое решение, находила общий язык с людьми любого рода, он ни раз подчеркнул, что телережиссер "была хорошим человеком, ее воспринимали, ее любили, ее знали, она прожила долгую, достойную жизнь, наполненную служением телевидению и Родине".
Лауреат госпремии СССР, бывший главный режиссёр программы "Время" Калерия Кислова ушла из жизни в возрасте 99 лет.
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