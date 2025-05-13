https://ria.ru/20250513/kislova-2016663129.html

Киселев назвал Калерию Кислову человеком возвышенным и благородным

Киселев назвал Калерию Кислову человеком возвышенным и благородным - РИА Новости, 13.05.2025

Киселев назвал Калерию Кислову человеком возвышенным и благородным

Бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова была человеком возвышенным и очень благородным, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:11:00+03:00

2025-05-13T13:11:00+03:00

2025-05-13T13:41:00+03:00

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова была человеком возвышенным и очень благородным, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.Он подчеркнул, что ее работа заложила новый формат телевизионной киноэстетики.Лауреат Госпремии СССР, бывший главный режиссёр программы "Время" Калерия Кислова ушла из жизни в возрасте 99 лет."Она учила смотреть каждого из нас на мир. Она осваивала, как сейчас говорят, таковым словом, технологии. Сейчас мы догадываемся, что телевидение развивалось и появлялись новые технологии. Она этими технологиями освещала или учила освещать новые события, новые форматы, потому что общество менялось, появлялись новые события… Она расставляла камеры так, чтобы это выглядело как хорошее, качественное, дорогое кино. И, следовательно, она закладывала такой эстетический формат, формат на новой телевизионной киноэстетике. Она была человеком возвышенным, благородным, и в этом была очень заразительна. И она создавала этот благородный стиль нашего отечественного телевидения", - сказал Киселёв во время церемонии прощания.Церемония прощания началась около полудня в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься пришли коллеги и все те, кто был знаком с телережиссером при жизни. Среди присутствующих были гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Арина Шарапова, заместитель генерального директора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клейменов, советский и российский диктор Евгений Кочергин и другие.Венки на прощание направили коллектив программы "Время", коллектив Первого канала, команда "Первого канала Всемирной сети" (ПКВС), представительство фонда Гейдара Алиева в РФ, родные и близкие телережиссера. Кислову похоронят на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20250510/kislova-2016212082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ссср, москва, калерия кислова, дмитрий киселев, константин эрнст