Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди с внуками искупался в кишащей бактериями воде
© Фото : соцсети Роберта Кеннеди-младшегоГлава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший со своими внуками в парке Рок-Крик в Вашингтоне
© Фото : соцсети Роберта Кеннеди-младшего
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший со своими внуками в парке Рок-Крик в Вашингтоне
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне вопреки запрету искупался со своими внуками в воде, которая кишит бактериями и опасна для здоровья.
В воскресенье Кеннеди-младший опубликовал на своей странице пост с фотографиями из похода и написал, что купался со своими внуками в Рок-Крике. На фотографиях видно, как он сам с головой окунается в ручье и купает одного из внуков.
Пользователи соцсети позднее добавили к посту примечание со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Службы национальных парков США. В ней содержится предупреждение о том, что плавание и любые другие контакты с водой в парке запрещены из-за высокого уровня бактерий и других инфекционных патогенов, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных.
Как отмечает телеканал NBC, в Вашингтоне (округ Колумбия) с 1971 года запрещено купание в Рок-Крик, реке Потомак и других близлежащих водоемах из-за их загрязнения.
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