https://ria.ru/20250513/kennedi-2016625892.html

Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями

Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями - РИА Новости, 13.05.2025

Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне вопреки запрету... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:01:00+03:00

2025-05-13T10:01:00+03:00

2025-05-13T10:01:00+03:00

в мире

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роберт кеннеди

министерство здравоохранения сша

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне вопреки запрету искупался со своими внуками в воде, которая кишит бактериями и опасна для здоровья. В воскресенье Кеннеди-младший опубликовал на своей странице пост с фотографиями из похода и написал, что купался со своими внуками в Рок-Крике. На фотографиях видно, как он сам с головой окунается в ручье и купает одного из внуков. Пользователи соцсети позднее добавили к посту примечание со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Службы национальных парков США. В ней содержится предупреждение о том, что плавание и любые другие контакты с водой в парке запрещены из-за высокого уровня бактерий и других инфекционных патогенов, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных. Как отмечает телеканал NBC, в Вашингтоне (округ Колумбия) с 1971 года запрещено купание в Рок-Крик, реке Потомак и других близлежащих водоемах из-за их загрязнения.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999275478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, роберт кеннеди, министерство здравоохранения сша