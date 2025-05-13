Рейтинг@Mail.ru
Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kennedi-2016625892.html
Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями
Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями - РИА Новости, 13.05.2025
Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне вопреки запрету... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:01:00+03:00
2025-05-13T10:01:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
роберт кеннеди
министерство здравоохранения сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016625412_0:124:2048:1276_1920x0_80_0_0_e9521cb82a473c37d8a29eff776a314e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне вопреки запрету искупался со своими внуками в воде, которая кишит бактериями и опасна для здоровья. В воскресенье Кеннеди-младший опубликовал на своей странице пост с фотографиями из похода и написал, что купался со своими внуками в Рок-Крике. На фотографиях видно, как он сам с головой окунается в ручье и купает одного из внуков. Пользователи соцсети позднее добавили к посту примечание со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Службы национальных парков США. В ней содержится предупреждение о том, что плавание и любые другие контакты с водой в парке запрещены из-за высокого уровня бактерий и других инфекционных патогенов, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных. Как отмечает телеканал NBC, в Вашингтоне (округ Колумбия) с 1971 года запрещено купание в Рок-Крик, реке Потомак и других близлежащих водоемах из-за их загрязнения.
https://ria.ru/20250214/ssha-1999275478.html
сша
вашингтон (штат)
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016625412_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_58bcad7bc8de33137cdcdce560254aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, роберт кеннеди, министерство здравоохранения сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Роберт Кеннеди, Министерство здравоохранения США
Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди с внуками искупался в кишащей бактериями воде

© Фото : соцсети Роберта Кеннеди-младшегоГлава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший со своими внуками в парке Рок-Крик в Вашингтоне
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший со своими внуками в парке Рок-Крик в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : соцсети Роберта Кеннеди-младшего
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший со своими внуками в парке Рок-Крик в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне вопреки запрету искупался со своими внуками в воде, которая кишит бактериями и опасна для здоровья.
В воскресенье Кеннеди-младший опубликовал на своей странице пост с фотографиями из похода и написал, что купался со своими внуками в Рок-Крике. На фотографиях видно, как он сам с головой окунается в ручье и купает одного из внуков.
Пользователи соцсети позднее добавили к посту примечание со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Службы национальных парков США. В ней содержится предупреждение о том, что плавание и любые другие контакты с водой в парке запрещены из-за высокого уровня бактерий и других инфекционных патогенов, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных.
Как отмечает телеканал NBC, в Вашингтоне (округ Колумбия) с 1971 года запрещено купание в Рок-Крик, реке Потомак и других близлежащих водоемах из-за их загрязнения.
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире
14 февраля, 06:12
 
В миреСШАВашингтон (штат)КолумбияРоберт КеннедиМинистерство здравоохранения США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала