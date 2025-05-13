https://ria.ru/20250513/kellog-2016717160.html

Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине

Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине - РИА Новости, 13.05.2025

Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине

США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:51:00+03:00

2025-05-13T16:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News."Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", - сообщил он.

https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html

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