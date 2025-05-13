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Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
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16:51 13.05.2025 (обновлено: 16:56 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/kellog-2016717160.html
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине
США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:51:00+03:00
2025-05-13T16:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News."Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", - сообщил он.
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в мире, европа, украина, сша, кит келлог, евросоюз, великобритания, франция, германия, польша
В мире, Европа, Украина, США, Кит Келлог, Евросоюз, Великобритания, Франция, Германия, Польша
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине

Келлог: США обсуждают размещение сил Европы и Британии к западу от Днепра

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", - сообщил он.
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Вчера, 15:46
 
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