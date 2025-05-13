https://ria.ru/20250513/kellog-2016717160.html
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине
США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:51:00+03:00
2025-05-13T16:51:00+03:00
2025-05-13T16:56:00+03:00
в мире
европа
украина
сша
кит келлог
евросоюз
великобритания
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News."Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", - сообщил он.
https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html
европа
украина
сша
великобритания
франция
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c25abebadf0844cfd7e21a1e8f32089f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, сша, кит келлог, евросоюз, великобритания, франция, германия, польша
В мире, Европа, Украина, США, Кит Келлог, Евросоюз, Великобритания, Франция, Германия, Польша
Келлог заявил об обсуждении размещения сил Европы и Британии на Украине
Келлог: США обсуждают размещение сил Европы и Британии к западу от Днепра