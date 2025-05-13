https://ria.ru/20250513/kellog-2016708783.html

США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул

США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул - РИА Новости, 13.05.2025

США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул

США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:13:00+03:00

2025-05-13T16:13:00+03:00

2025-05-13T16:33:00+03:00

сша

стамбул

в мире

россия

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог."Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.Келлог также подтвердил, что в Стамбуле будет находиться и Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/stambul-2016689255.html

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016713043.html

сша

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, стамбул, в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский