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США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул - РИА Новости, 13.05.2025
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16:13 13.05.2025 (обновлено: 16:33 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/kellog-2016708783.html
США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул
США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул - РИА Новости, 13.05.2025
США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул
США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:13:00+03:00
2025-05-13T16:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог."Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.Келлог также подтвердил, что в Стамбуле будет находиться и Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250513/stambul-2016689255.html
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сша, стамбул, в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
США, Стамбул, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул

Спецпосланник Келлог: США надеются, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева
Вчера, 15:11
Келлог также подтвердил, что в Стамбуле будет находиться и Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Флажки на столе за столом переговоров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Возможные переговоры с Киевом в Стамбуле будут закрытыми, сообщил источник
Вчера, 16:31
 
СШАСтамбулВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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