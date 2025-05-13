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МИД Индии высказался о переговорах с Пакистаном по Кашмиру - РИА Новости, 13.05.2025
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16:03 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/kashmir-2016705392.html
МИД Индии высказался о переговорах с Пакистаном по Кашмиру
МИД Индии высказался о переговорах с Пакистаном по Кашмиру - РИА Новости, 13.05.2025
МИД Индии высказался о переговорах с Пакистаном по Кашмиру
Любые вопросы, касающиеся союзной территории Джамму и Кашмир, должны решаться Индией и Пакистаном на двусторонней основе, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:03:00+03:00
2025-05-13T16:03:00+03:00
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
индия
в мире
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Любые вопросы, касающиеся союзной территории Джамму и Кашмир, должны решаться Индией и Пакистаном на двусторонней основе, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "У нас есть давняя национальная позиция, что любые вопросы, касающиеся союзной территории Джамму и Кашмир, должны решаться Индией и Пакистаном на двусторонней основе, эта заявленная политика не изменилась", - заявил он в ходе еженедельного брифинга МИД Индии. Вопрос о принадлежности Кашмира, населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индии в 1947 году, является основным камнем преткновения в отношениях между республикой и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250513/indiya-2016605326.html
https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html
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пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, индия, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном
Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Индия, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
МИД Индии высказался о переговорах с Пакистаном по Кашмиру

МИД Индии: вопрос о Кашмире должен решаться с Пакистаном на двусторонней основе

© AP Photo / Dar YasinВоенный автомобиль в Кашмире
Военный автомобиль в Кашмире - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военный автомобиль в Кашмире. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Любые вопросы, касающиеся союзной территории Джамму и Кашмир, должны решаться Индией и Пакистаном на двусторонней основе, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"У нас есть давняя национальная позиция, что любые вопросы, касающиеся союзной территории Джамму и Кашмир, должны решаться Индией и Пакистаном на двусторонней основе, эта заявленная политика не изменилась", - заявил он в ходе еженедельного брифинга МИД Индии.
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном
Вчера, 05:44
Вопрос о принадлежности Кашмира, населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индии в 1947 году, является основным камнем преткновения в отношениях между республикой и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
 
ПакистанКашмирОперация Синдур в ПакистанеИндияВ миреОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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