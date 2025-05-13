Рейтинг@Mail.ru
Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к войне - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 13.05.2025 (обновлено: 12:51 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/kartapolov-2016658793.html
Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к войне
Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к войне - РИА Новости, 13.05.2025
Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к войне
НАТО, пересматривая свою военную доктрину, хочет восстановить свое военное производство и продолжить подготовку к будущей войне, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:47:00+03:00
2025-05-13T12:51:00+03:00
россия
андрей картаполов
москва
европа
марк рютте
госдума рф
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_0:102:2954:1764_1920x0_80_0_0_dd7a4b045c3597b043fb10a20fa25d3d.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. НАТО, пересматривая свою военную доктрину, хочет восстановить свое военное производство и продолжить подготовку к будущей войне, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Что касается натовской военной доктрины, они пересматривают ее не потому что у нас превосходство, они просто сейчас хотят восстановить свое военное производство и продолжают подготовку к будущей войне... Нам надо четко понимать и видеть то, что они делают, и принимать ответные шаги", - сказал он журналистам. Картаполов добавил, что на сегодняшний день у России есть образцы вооружения, которые никто больше в мире не имеет. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс рассчитывает сотрудничать с ЕС в реализации его новой оборонной стратегии по "перевооружению" Европы. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250512/pushkov-2016452166.html
https://ria.ru/20250511/nato-2016295381.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0e09037c82514de9cd6b8de3caa80eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей картаполов, москва, европа, марк рютте, госдума рф, евросоюз, нато, в мире
Россия, Андрей Картаполов, Москва, Европа, Марк Рютте, Госдума РФ, Евросоюз, НАТО, В мире
Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к войне

Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к будущей войне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. НАТО, пересматривая свою военную доктрину, хочет восстановить свое военное производство и продолжить подготовку к будущей войне, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"Что касается натовской военной доктрины, они пересматривают ее не потому что у нас превосходство, они просто сейчас хотят восстановить свое военное производство и продолжают подготовку к будущей войне... Нам надо четко понимать и видеть то, что они делают, и принимать ответные шаги", - сказал он журналистам.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков
12 мая, 11:45
Картаполов добавил, что на сегодняшний день у России есть образцы вооружения, которые никто больше в мире не имеет.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс рассчитывает сотрудничать с ЕС в реализации его новой оборонной стратегии по "перевооружению" Европы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Саммит НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО
11 мая, 06:44
 
РоссияАндрей КартаполовМоскваЕвропаМарк РюттеГосдума РФЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала