Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к войне
Картаполов: пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к будущей войне
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. НАТО, пересматривая свою военную доктрину, хочет восстановить свое военное производство и продолжить подготовку к будущей войне, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"Что касается натовской военной доктрины, они пересматривают ее не потому что у нас превосходство, они просто сейчас хотят восстановить свое военное производство и продолжают подготовку к будущей войне... Нам надо четко понимать и видеть то, что они делают, и принимать ответные шаги", - сказал он журналистам.
Картаполов добавил, что на сегодняшний день у России есть образцы вооружения, которые никто больше в мире не имеет.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс рассчитывает сотрудничать с ЕС в реализации его новой оборонной стратегии по "перевооружению" Европы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.