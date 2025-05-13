https://ria.ru/20250513/kardinal-2016669446.html

Гонконгский кардинал не учил итальянский язык, чтобы не стать папой римским

Гонконгский кардинал не учил итальянский язык, чтобы не стать папой римским - РИА Новости, 13.05.2025

Гонконгский кардинал не учил итальянский язык, чтобы не стать папой римским

Гонконгский кардинал Стефан Чжоу перед конклавом рассказал, что не учил итальянский язык специально, чтобы не быть избранным папой Римским на конклаве,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:46:00+03:00

2025-05-13T13:46:00+03:00

2025-05-13T13:49:00+03:00

религия

ватикан

новосибирск

гонконг

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Гонконгский кардинал Стефан Чжоу перед конклавом рассказал, что не учил итальянский язык специально, чтобы не быть избранным папой Римским на конклаве, рассказал генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР), вспомогательный епископ епархии в Новосибирске Штефан Липке на пресс-конференции о конклаве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Я пообщался с кардиналом Стефаном Чжоу, это епископ Гонконга, мой собрат-иезуит. С ним я давно знаком, он побывал в Сибири когда-то. Он рассказал, он сказал следующее про себя: "Знаете, я так рад, что не стал заниматься итальянским языком, потому что это страховка, что папой я не стану". И это очевидно: папа должен знать итальянский язык, и оказалось, что папа Лев прекрасно владеет итальянским", – сказал в подготовленном для РИА Новости к пресс-конференции видеообращении епископ Липке, присутствовавший в Ватикане на похоронах папы Франциска. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.

https://ria.ru/20250513/papa_rimskiy-2015918610.html

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ватикан, новосибирск, гонконг, франциск (хорхе марио бергольо)