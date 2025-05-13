Премьер Канады Карни представит новое правительство
Карни представит правительство Канады, обновленное более чем на половину
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник представит новое правительство страны, более половины членов которого будут "новичками", сообщает телеканал CTV News.
"Согласно информации, предоставленной канцелярией премьер-министра, более половины из тех, кто будет приведен к присяге в Ридо-холле, являются новичками," – отмечает телеканал.
Кроме того, хотя два источника CTV News изначально сообщили о намерении Христи Фриланд, известной своей русофобской позицией, покинуть правительство, позже телеканалу стало известно, что она останется в составе кабинета министров и, как ожидается, будет присутствовать на церемонии приведения к присяге.
Согласно информации, полученной телеканалом от канцелярии премьер-министра, новое правительство будет построено по двухуровневой системе, что должно повысить эффективность его работы. Ядро кабинета составят около 30 ключевых министров. Также будет назначено около 10 секретарей штата, которые займутся конкретными вопросами и проектами, не принимая участия во всех крупных совещаниях.
Это возвращение к практике, которая была распространена среди предыдущих премьер-министров, хотя и не использовалась при Джастине Трюдо. Бывший премьер-министр выступал за одноуровневую систему управления. В первоначальном составе 29-го канадского правительства было 15 мужчин и 15 женщин, этот кабинет министров стал первым в истории страны, сбалансированным по гендерному признаку.
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