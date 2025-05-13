https://ria.ru/20250513/kaluga-2016632607.html
В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник
В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025
В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник
В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, предварительно, по заказу украинских кураторов, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:38:00+03:00
2025-05-13T10:38:00+03:00
2025-05-13T20:50:00+03:00
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая — РИА Новости. В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, предварительно, по заказу украинских кураторов, сообщил РИА Новости информированный источник. "Фигурантка 1999 года рождения пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла пять отечественных автомобилей: один ВАЗ-2114 и четыре "Лада Гранта", облив их горючей смесью. После этого она уехала с места происшествия на своем автомобиле", — сказал собеседник агентства. По его данным, у задержанной есть маленький ребенок. Предположительно, она действовала по указке украинских кураторов. Правоохранительные и следственные органы не давали официальных комментариев. Сообщение о пожаре на улице Тульской в Калуге поступило в понедельник, в 23:08. По данным регионального управления МЧС России, сгорели пять машин, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250512/podzhog-2016417390.html
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Калуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник
В Калуге женщина подожгла 5 машин Росгвардии по заказу украинских кураторов