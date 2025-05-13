https://ria.ru/20250513/kaluga-2016632607.html

В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник

В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник - РИА Новости, 13.05.2025

В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, сообщил источник

В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, предварительно, по заказу украинских кураторов, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:38:00+03:00

2025-05-13T10:38:00+03:00

2025-05-13T20:50:00+03:00

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калуга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016637110_0:363:960:903_1920x0_80_0_0_a2b390a2e5665226c02b78e5e2718fd5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая — РИА Новости. В Калуге женщина подожгла пять автомобилей Росгвардии, предварительно, по заказу украинских кураторов, сообщил РИА Новости информированный источник. "Фигурантка 1999 года рождения пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла пять отечественных автомобилей: один ВАЗ-2114 и четыре "Лада Гранта", облив их горючей смесью. После этого она уехала с места происшествия на своем автомобиле", — сказал собеседник агентства. По его данным, у задержанной есть маленький ребенок. Предположительно, она действовала по указке украинских кураторов. Правоохранительные и следственные органы не давали официальных комментариев. Сообщение о пожаре на улице Тульской в Калуге поступило в понедельник, в 23:08. По данным регионального управления МЧС России, сгорели пять машин, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250512/podzhog-2016417390.html

https://ria.ru/20250513/prigovor-2016695919.html

калуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия