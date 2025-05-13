https://ria.ru/20250513/kadry-2016639506.html
Лебедева и Дудя* обязали удалить кадры с оскорблениями Мизулиной из видео
Лебедева и Дудя* обязали удалить кадры с оскорблениями Мизулиной из видео - РИА Новости, 13.05.2025
Лебедева и Дудя* обязали удалить кадры с оскорблениями Мизулиной из видео
Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:14:00+03:00
2025-05-13T11:14:00+03:00
2025-05-13T11:25:00+03:00
юрий дудь*
москва
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) обязал их удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Иск удовлетворить частично, признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и Лиги безопасного интернета сведения, распространенные Лебедевым и Дудём* во фрагментах… обязать Дудя* удалить фразы из фрагментов видеозаписи… обязать Лебедева удалить фразы из фрагментов видеозаписей… запретить дальнейшее распространение сведений", - решила судья Светлана Федюнина.Как в ходе процесса заявил представитель Мизулиной, после высказываний "её положение в обществе сильно пострадало, она понесла нравственные страдания, переживает, хоть и не показывает это". Заявленная материальная компенсация, которую Мизулина планирует передать семьям участников СВО, может эти страдания смягчить, указал её делегат.Представители ответчиков просили суд в удовлетворении исковых требований отказать.Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Речь в заявлении идет о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева и интервью Дудю* с высказываниями о Мизулиной.До этого по делу было проведена лингво-фоноскопическая экспертиза. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий дудь*, москва, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, общество
Юрий Дудь*, Москва, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета, Общество
Лебедева и Дудя* обязали удалить кадры с оскорблениями Мизулиной из видео
Лебедева и Дудя* обязали удалить фрагменты с оскорблениями Мизулиной из интервью
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) обязал их удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить частично, признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной
и Лиги безопасного интернета
сведения, распространенные Лебедевым
и Дудём* во фрагментах… обязать Дудя* удалить фразы из фрагментов видеозаписи… обязать Лебедева удалить фразы из фрагментов видеозаписей… запретить дальнейшее распространение сведений", - решила судья Светлана Федюнина.
Как в ходе процесса заявил представитель Мизулиной, после высказываний "её положение в обществе сильно пострадало, она понесла нравственные страдания, переживает, хоть и не показывает это". Заявленная материальная компенсация, которую Мизулина планирует передать семьям участников СВО, может эти страдания смягчить, указал её делегат.
Представители ответчиков просили суд в удовлетворении исковых требований отказать.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Речь в заявлении идет о пяти фрагментах из авторских роликов Лебедева и интервью Дудю* с высказываниями о Мизулиной.
До этого по делу было проведена лингво-фоноскопическая экспертиза. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.
Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента