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"Исламский джихад" заявил об обстреле трех городов в Израиле
"Исламский джихад" заявил об обстреле трех городов в Израиле - РИА Новости, 13.05.2025
"Исламский джихад" заявил об обстреле трех городов в Израиле
Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильские города Ашкелон, Ашдод и Сдерот. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:19:00+03:00
2025-05-13T22:19:00+03:00
2025-05-13T22:24:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильские города Ашкелон, Ашдод и Сдерот."Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод, Ашкелон, Сдерот и поселения около Газы в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства палестинского народа", - говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада".Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,6 тысячи.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html
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в мире, израиль, ашдод, ашкелон, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сдерот, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Ашдод, Ашкелон, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сдерот, Палестина, Сектор Газа
"Исламский джихад" заявил об обстреле трех городов в Израиле
"Исламский джихад" обстрелял ракетами израильские города Ашдод, Ашкелон и Сдерот