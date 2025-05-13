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Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 13.05.2025
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21:56 13.05.2025 (обновлено: 23:13 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 13.05.2025
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:56:00+03:00
2025-05-13T23:13:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ансар алла
красное море
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ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле."Мы провели военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", — говорится в посте.В нем также утверждается, что воздушное движение в аэрогавани было прервано на час."Авиакомпании, которые еще не объявили о приостановке своих рейсов, должны последовать примеру компаний, объявивших о приостановке рейсов в аэропорты оккупированной Палестины", — указывается в заявлении.В начале мая хуситы заявили о введении полной воздушной блокады Израиля, предупредив о планах наносить удары по аэропорту Бен-Гурион. Повстанцы выполнили свое обещание 9 мая, запустив по нему гиперзвуковую баллистическую ракету. Израиль в ответ атаковал международный аэропорт Сана, полностью выведя его из строя.С конца 2023 года движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла территории еврейского государства. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.
https://ria.ru/20250507/husity-2015710985.html
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, красное море
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла, Красное море
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
"Мы провели военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", — говорится в посте.
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В нем также утверждается, что воздушное движение в аэрогавани было прервано на час.
"Авиакомпании, которые еще не объявили о приостановке своих рейсов, должны последовать примеру компаний, объявивших о приостановке рейсов в аэропорты оккупированной Палестины", — указывается в заявлении.
В начале мая хуситы заявили о введении полной воздушной блокады Израиля, предупредив о планах наносить удары по аэропорту Бен-Гурион. Повстанцы выполнили свое обещание 9 мая, запустив по нему гиперзвуковую баллистическую ракету. Израиль в ответ атаковал международный аэропорт Сана, полностью выведя его из строя.

Как уточнил министр транспорта правительства хуситов Халед аш-Шайеф, им удалось восстановить посадочную полосу в аэропорту Саны.

С конца 2023 года движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла территории еврейского государства. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа.
ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.
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В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар АллаКрасное море
 
 
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