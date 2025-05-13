https://ria.ru/20250513/izrail-2016766529.html

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 13.05.2025

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T21:56:00+03:00

2025-05-13T21:56:00+03:00

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ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле."Мы провели военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", — говорится в посте.В нем также утверждается, что воздушное движение в аэрогавани было прервано на час."Авиакомпании, которые еще не объявили о приостановке своих рейсов, должны последовать примеру компаний, объявивших о приостановке рейсов в аэропорты оккупированной Палестины", — указывается в заявлении.В начале мая хуситы заявили о введении полной воздушной блокады Израиля, предупредив о планах наносить удары по аэропорту Бен-Гурион. Повстанцы выполнили свое обещание 9 мая, запустив по нему гиперзвуковую баллистическую ракету. Израиль в ответ атаковал международный аэропорт Сана, полностью выведя его из строя.С конца 2023 года движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла территории еврейского государства. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.

https://ria.ru/20250507/husity-2015710985.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, красное море