Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в Telegram-канале о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
"Мы провели военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", — говорится в посте.
В нем также утверждается, что воздушное движение в аэрогавани было прервано на час.
"Авиакомпании, которые еще не объявили о приостановке своих рейсов, должны последовать примеру компаний, объявивших о приостановке рейсов в аэропорты оккупированной Палестины", — указывается в заявлении.
В начале мая хуситы заявили о введении полной воздушной блокады Израиля, предупредив о планах наносить удары по аэропорту Бен-Гурион. Повстанцы выполнили свое обещание 9 мая, запустив по нему гиперзвуковую баллистическую ракету. Израиль в ответ атаковал международный аэропорт Сана, полностью выведя его из строя.
Как уточнил министр транспорта правительства хуситов Халед аш-Шайеф, им удалось восстановить посадочную полосу в аэропорту Саны.
С конца 2023 года движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла территории еврейского государства. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа.
ВВС Израиля, в свою очередь, провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.
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