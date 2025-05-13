https://ria.ru/20250513/izrail-2016748531.html

Израиль попытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС на юге Газы

Израиль попытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС на юге Газы - РИА Новости, 13.05.2025

Израиль попытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС на юге Газы

Израиль нанес удар по Хан-Юнису на юге сектора Газа, целью которого был глава ХАМАС и руководитель военного крыла палестинского движения Мухаммед Синвар,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:32:00+03:00

2025-05-13T19:32:00+03:00

2025-05-13T20:06:00+03:00

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яхья синвар

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израиль нанес удар по Хан-Юнису на юге сектора Газа, целью которого был глава ХАМАС и руководитель военного крыла палестинского движения Мухаммед Синвар, сообщила гостелерадиокомпания Kan."По имеющимся оценкам, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.Отмечается, что гибель Синвара пока не подтверждена.Мухаммед Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250424/armija-2013135756.html

https://ria.ru/20250513/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, яхья синвар, хамас, армия обороны израиля (цахал)