Израиль попытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС на юге Газы
Kan: Израиль нанес удар по Хан-Юнису на юге Газы с целью ликвидации Синвара
© AP Photo / Mohammed DahmanРазрушения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
© AP Photo / Mohammed Dahman
Разрушения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израиль нанес удар по Хан-Юнису на юге сектора Газа, целью которого был глава ХАМАС и руководитель военного крыла палестинского движения Мухаммед Синвар, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
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"По имеющимся оценкам, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что гибель Синвара пока не подтверждена.
Мухаммед Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.