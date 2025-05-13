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Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист - РИА Новости, 13.05.2025
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Религия
 
16:12 13.05.2025 (обновлено: 16:17 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/istoriya-2016708614.html
Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист
Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист - РИА Новости, 13.05.2025
Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист
Абсолютное большинство кардиналов, которые избрали нового папу Римского Льва XIV на конклаве, назначил лично папа Франциск, при этом всего их было больше, чем... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:12:00+03:00
2025-05-13T16:17:00+03:00
религия
ватикан
сша
франциск (хорхе марио бергольо)
новый папа римский
религия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство кардиналов, которые избрали нового папу Римского Льва XIV на конклаве, назначил лично папа Франциск, при этом всего их было больше, чем когда-либо в истории, рассказал историк-ватиканист Алексей Юдин. "Впервые в конклаве участвует такое количество кардиналов-выборщиков. Конституция раньше была ограничена 120. Хотели 135, двое не смогли - стало 133. Из них 108 назначены папой Франциском - вот оно - живое наследие", - сказал на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" об итогах конклава Юдин. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.
https://ria.ru/20250513/kardinal-2016669446.html
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ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), новый папа римский, религия
Религия, Ватикан, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Новый Папа Римский, Религия
Папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории, заявил ватиканист

Ватиканист Юдин: папу Льва XIV избрало рекордное за всю историю число кардиналов

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство кардиналов, которые избрали нового папу Римского Льва XIV на конклаве, назначил лично папа Франциск, при этом всего их было больше, чем когда-либо в истории, рассказал историк-ватиканист Алексей Юдин.
"Впервые в конклаве участвует такое количество кардиналов-выборщиков. Конституция раньше была ограничена 120. Хотели 135, двое не смогли - стало 133. Из них 108 назначены папой Франциском - вот оно - живое наследие", - сказал на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" об итогах конклава Юдин.
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.
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