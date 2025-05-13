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Корпорация МСП: В мае растет выручка МСП-производителей стройматериалов
Корпорация МСП: В мае растет выручка МСП-производителей стройматериалов - РИА Новости, 13.05.2025
Корпорация МСП: В мае растет выручка МСП-производителей стройматериалов
Месячная выручка в мае повышается у предприятий малого и среднего бизнеса из сферы производства стройматериалов, а также растениеводства и животноводства,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Месячная выручка в мае повышается у предприятий малого и среднего бизнеса из сферы производства стройматериалов, а также растениеводства и животноводства, сообщает Корпорация МСП. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, майские праздники традиционно влияют на структуру выручки сегмента МСП в России. "В этом месяце на 28% относительно всего года выручка выше у производителей неметаллической минеральной продукции – цемента, кирпичей, черепицы, стекла. На 19% – у производителей готовых металлических изделий: строительных каркасов, дверей, окон. Примерно на 20% растет выручка у малых сельхозтоваропроизводителей. То есть россияне на майских праздниках предпочитают заниматься благоустройством дачных участков и ремонтом. Помимо этого, стартует сезон индивидуального жилищного строительства, что также объясняет рост показателей по выручке у МСП в строительной сфере", – пояснил Исаевич, его слова приводятся в сообщении. Одновременно, по данным Корпорации МСП, в мае снижается выручка у предпринимателей из сфер курьерской доставки, а также творческой деятельности в области искусства и производства видео- и телепрограмм, в том числе блогеров. По итогам первого квартала 2025 года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 миллиона. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году, отметили в Корпорации МСП.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП
Корпорация МСП: В мае растет выручка МСП-производителей стройматериалов
Исаевич: МСП в сфере стройматериалов в мае традиционно наращивают выручку
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Месячная выручка в мае повышается у предприятий малого и среднего бизнеса из сферы производства стройматериалов, а также растениеводства и животноводства, сообщает Корпорация МСП.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, майские праздники традиционно влияют на структуру выручки сегмента МСП в России.
"В этом месяце на 28% относительно всего года выручка выше у производителей неметаллической минеральной продукции – цемента, кирпичей, черепицы, стекла. На 19% – у производителей готовых металлических изделий: строительных каркасов, дверей, окон. Примерно на 20% растет выручка у малых сельхозтоваропроизводителей. То есть россияне на майских праздниках предпочитают заниматься благоустройством дачных участков и ремонтом. Помимо этого, стартует сезон индивидуального жилищного строительства, что также объясняет рост показателей по выручке у МСП в строительной сфере", – пояснил Исаевич, его слова приводятся в сообщении.
Одновременно, по данным Корпорации МСП, в мае снижается выручка у предпринимателей из сфер курьерской доставки, а также творческой деятельности в области искусства и производства видео- и телепрограмм, в том числе блогеров.
По итогам первого квартала 2025 года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 миллиона. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году, отметили в Корпорации МСП.