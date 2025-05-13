Индийские учебные заведения возобновили работу после прекращения огня
Учебные заведения Индии возобновили работу после прекращения огня с Пакистаном
© AP Photo / Dar YasinВоенный автомобиль в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Военный автомобиль в Кашмире. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Учебные заведения, расположенные в неприграничных городах индийского региона Джамму и Кашмира, а также штата Пенджаб, возобновляют работу в обычном режиме после объявления о прекращении огня между Индией и Пакистаном, сообщает газета Hindustan Times.
Также возобновляют работу учебные заведения в городах приграничного штата Пенджаб. Учащиеся возвращаются к очным занятиям: дети собираются в школьные автобусы, играют на территории учебных заведений и посещают уроки в классах, подчеркивает газета.
Как уточняет издание, образовательные учреждения, расположенные непосредственно в приграничных городах с Пакистаном, пока остаются закрытыми. При этом для учеников этих районов сохраняется возможность посещать занятия онлайн.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.