https://ria.ru/20250513/indiya-2016605326.html

В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном

В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном - РИА Новости, 13.05.2025

В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном

Ситуация в пограничных с Пакистаном районах Индии, где накануне вечером сообщалось о перестрелке и перехвате беспилотников, остается спокойной, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:44:00+03:00

2025-05-13T05:44:00+03:00

2025-05-13T06:05:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Ситуация в пограничных с Пакистаном районах Индии, где накануне вечером сообщалось о перестрелке и перехвате беспилотников, остается спокойной, сообщает агентство АНИ. Газета Hindustan Times в понедельник вечером сообщила о новой перестрелке и перехвате беспилотников в округе Самба на границе с Пакистаном в Джамму и Кашмире. Позже газета со ссылкой на сухопутные войска Индии заявила о нормализации обстановки. "Сегодня утром ситуация в Самбе, похоже, нормальная. Прошлой ночью было замечено меньше дронов, и сообщений о стрельбе или обстрелах не поступало", - сообщает агентство во вторник утром. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250512/indiya-2016554738.html

https://ria.ru/20250512/indiya-2016583445.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане