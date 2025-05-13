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В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном - РИА Новости, 13.05.2025
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05:44 13.05.2025 (обновлено: 06:05 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/indiya-2016605326.html
В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном
В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном - РИА Новости, 13.05.2025
В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном
Ситуация в пограничных с Пакистаном районах Индии, где накануне вечером сообщалось о перестрелке и перехвате беспилотников, остается спокойной, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:44:00+03:00
2025-05-13T06:05:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Ситуация в пограничных с Пакистаном районах Индии, где накануне вечером сообщалось о перестрелке и перехвате беспилотников, остается спокойной, сообщает агентство АНИ. Газета Hindustan Times в понедельник вечером сообщила о новой перестрелке и перехвате беспилотников в округе Самба на границе с Пакистаном в Джамму и Кашмире. Позже газета со ссылкой на сухопутные войска Индии заявила о нормализации обстановки. "Сегодня утром ситуация в Самбе, похоже, нормальная. Прошлой ночью было замечено меньше дронов, и сообщений о стрельбе или обстрелах не поступало", - сообщает агентство во вторник утром. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250512/indiya-2016554738.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
В Индии рассказали о ситуации на границе с Пакистаном

Ситуация в пограничных с Пакистаном районах Индии остается спокойной

© AP Photo / Prabhjot GillПолицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Prabhjot Gill
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Ситуация в пограничных с Пакистаном районах Индии, где накануне вечером сообщалось о перестрелке и перехвате беспилотников, остается спокойной, сообщает агентство АНИ.
Газета Hindustan Times в понедельник вечером сообщила о новой перестрелке и перехвате беспилотников в округе Самба на границе с Пакистаном в Джамму и Кашмире. Позже газета со ссылкой на сухопутные войска Индии заявила о нормализации обстановки.
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"Сегодня утром ситуация в Самбе, похоже, нормальная. Прошлой ночью было замечено меньше дронов, и сообщений о стрельбе или обстрелах не поступало", - сообщает агентство во вторник утром.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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