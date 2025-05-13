Индия проводит операцию по поиску террористов в Джамму и Кашмире
ВС Индии проводит в Джамму и Кашмире операцию по поиску террористов
© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Армия Индии проводит в Джамму и Кашмире операцию по поиску террористов после боестолкновения в районе Шопиан, сообщает издание Hindustan Times.
"Во вторник в районе Шопиан в Джамму и Кашмире произошло столкновение после того, как силы безопасности начали операцию в лесах Келлера. Люди, знающие о происходящем, сообщили, что армия и полиция начали совместную операцию в лесах Келлера в Шопиане, которая привела к перестрелке", - сообщает издание, отмечая, что существует вероятность присутствия в лесу двух-трех террористов.
Вооруженные силы Индии продолжают операции по прочесыванию лесов Южного Кашмира и Киствара с момента теракта в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек, а несколько получили ранения. Сегодняшняя операция началась рано утром, однако неясно, причастны ли скрывающиеся в лесах Шопиан террористы к убийствам в Пахалгаме.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.