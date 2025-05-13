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Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 13.05.2025
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11:56 13.05.2025 (обновлено: 11:57 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/indii--2016649605.html
Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире
Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 13.05.2025
Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире
Армия Индии заявила об уничтожении трех террористов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:56:00+03:00
2025-05-13T11:57:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Армия Индии заявила об уничтожении трех террористов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "13 мая 2025 года на основании конкретных разведданных о присутствии террористов в районе Шопиан индийская армия начала операцию по их поиску и уничтожению. В ходе операции террористы открыли шквальный огонь, завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой были уничтожены три террориста", - сообщила армия, отмечая, что операция продолжается. Вооруженные силы Индии продолжают операции по прочесыванию лесов Южного Кашмира и Киствара с момента теракта 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, а несколько получили ранения. Сегодняшняя операция началась рано утром, однако неясно, причастны ли скрывающиеся в лесах Шопиан террористы к убийствам в Пахалгаме. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250513/indiya-2016640320.html
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире

ВС Индии заявили об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные на окраине Джамму
Индийские военные на окраине Джамму - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные на окраине Джамму. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Армия Индии заявила об уничтожении трех террористов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
"13 мая 2025 года на основании конкретных разведданных о присутствии террористов в районе Шопиан индийская армия начала операцию по их поиску и уничтожению. В ходе операции террористы открыли шквальный огонь, завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой были уничтожены три террориста", - сообщила армия, отмечая, что операция продолжается.
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Эксперт оценил вероятность ядерной эскалации между Индией и Пакистаном
Вчера, 11:18
Вооруженные силы Индии продолжают операции по прочесыванию лесов Южного Кашмира и Киствара с момента теракта 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, а несколько получили ранения. Сегодняшняя операция началась рано утром, однако неясно, причастны ли скрывающиеся в лесах Шопиан террористы к убийствам в Пахалгаме.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией
11 мая, 11:42
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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