https://ria.ru/20250513/indii--2016649605.html

Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире

Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 13.05.2025

Индия заявила об уничтожении трех террористов в Джамму и Кашмире

Армия Индии заявила об уничтожении трех террористов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:56:00+03:00

2025-05-13T11:56:00+03:00

2025-05-13T11:57:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Армия Индии заявила об уничтожении трех террористов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "13 мая 2025 года на основании конкретных разведданных о присутствии террористов в районе Шопиан индийская армия начала операцию по их поиску и уничтожению. В ходе операции террористы открыли шквальный огонь, завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой были уничтожены три террориста", - сообщила армия, отмечая, что операция продолжается. Вооруженные силы Индии продолжают операции по прочесыванию лесов Южного Кашмира и Киствара с момента теракта 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, а несколько получили ранения. Сегодняшняя операция началась рано утром, однако неясно, причастны ли скрывающиеся в лесах Шопиан террористы к убийствам в Пахалгаме. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250513/indiya-2016640320.html

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном