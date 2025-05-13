На форуме в Хабаровске представят Атлас туристических объектов
Демешин: на Российско-Китайском форуме представят Атлас туристических объектов
Вид на Хабаровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Атлас туристических объектов представят на предстоящем Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске в мае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"На Российско-Китайском форуме, который совсем скоро пройдёт у нас, будет представлен Атлас туристических объектов - для удобства российских и иностранных туристов", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол
13 декабря 2024, 08:13
Глава региона отметил, что на заседании президиума краевого правительства он напомнил руководству профильного министерства, что региону необходимо развивать круизные маршруты по реке Амур. Также есть потенциал для расширения туристических маршрутов по уникальным уголкам края.
По итогам прошлого года регион поднялся с 43-го на 35-е место в Национальном туристическом рейтинге, а в ДФО Хабаровский край - на втором месте с турпотоком, превысившим 700 тысяч человек.
"Эта отрасль (туристическая - ред.) имеет огромный потенциал роста, и мы её активно развиваем. Направления самые разные - от глэмпинга до промышленного туризма. Чтобы точно понимать, куда нам двигаться, видеть точки роста, я поручил разработать региональную программу развития туристической отрасли. Она должна отвечать запросам и тех людей, кто к нам приезжает, и самих жителей Хабаровского края", - заключил губернатор.
Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске 19-20 мая. Ключевыми темами станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР. Ожидается, что форум соберет более тысячи представителей бизнеса, государственных структур и креативных индустрий.
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут
30 октября 2024, 16:43