https://ria.ru/20250513/gutsul-2016709329.html

Власти Молдавии держат Гуцул в заложниках, заявил лидер блока "Победа"

Власти Молдавии держат Гуцул в заложниках, заявил лидер блока "Победа" - РИА Новости, 13.05.2025

Власти Молдавии держат Гуцул в заложниках, заявил лидер блока "Победа"

Власти Молдавии поместили главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашний арест, чтобы держать ее в заложниках за отказ подчиняться идеям сторонников евроинтеграции,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:15:00+03:00

2025-05-13T16:15:00+03:00

2025-05-13T16:15:00+03:00

в мире

молдавия

евгения гуцул

илан шор

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Власти Молдавии поместили главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашний арест, чтобы держать ее в заложниках за отказ подчиняться идеям сторонников евроинтеграции, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Башкану (главе Гагаузии - ред.) Евгении Гуцул продлили домашний арест еще на 30 дней. Странно, что не на 300! С режима Санду станется — держать в заложниках избранного гагаузским народом руководителя лишь за то, что она не пляшет под дудку "евроинтеграторов", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что у прокуратуры и суда нет законных оснований для ареста Гуцул, есть "только страх перед настоящими лидерами и политические амбиции нелегитимной власти". "Демократия" Санду — репрессии против тех, кто не согласен продавать страну по частям. Но за свои преступления ей придется ответить перед гражданами страны", - подчеркнул Шор. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016572818.html

https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул